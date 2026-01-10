صفقة بـ100 مليون جنيه.. إحباط ترويج 1.5 طن هيدرو وحشيش بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بمحافظة السويس.. قدرت قيمتها المالية بلغت حوالى 100 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم عناصر شديدة الخطورة. بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم بنطاق محافظة السويس ، وبحوزتهم (قرابة طن ونصف لمخدر الهيدرو - 120 كيلو جرام لمخدر الحشيش)..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.





