عاجل
ترامب يسعي للسيطرة على جرينلاند ويحذر من تمدد روسي وصيني بالقطب الشمالي
مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لبناء الإنسان المصري
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026
الجيش السوري يفكك الألغام ويستعيد حي الشيخ مقصود بالكامل.. تفاصيل
بباقة من الورد الأبيض.. فيروز تودع ابنها هلي الرحباني بكلمات مؤثرة| صور
صفقة بـ100 مليون جنيه.. إحباط ترويج 1.5 طن هيدرو وحشيش بالسويس
شاهد .. انتظام امتحانات نصف العام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حلم النجمة الثامنة.. اتحاد الكرة يدعم منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار
مدبولى يجري حوارا وديا مع المرضى بمستشفى أورام دار السلام هرمل
مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة 13 للتحالف الوطني إلى غزة
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

صفقة بـ100 مليون جنيه.. إحباط ترويج 1.5 طن هيدرو وحشيش بالسويس

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بمحافظة السويس.. قدرت قيمتها المالية بلغت حوالى 100 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم عناصر شديدة الخطورة. بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.


 

 عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وبإستهدافهم أمكن ضبطهم بنطاق محافظة السويس ، وبحوزتهم (قرابة طن ونصف لمخدر الهيدرو - 120 كيلو جرام لمخدر الحشيش)..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100 مليون جنيه).
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.



 

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى السويس مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

