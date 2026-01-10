قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
قبل الكريسماس.. أقوال مثيرة لشقيقة «عريس المرج» ضحية زوجته

إسلام دياب

قالت شقيقة عريس المرج المجنى عليه الذى قتلته زوجته بعد 6 أشهر زواج، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد، أمام جهات التحقيق إن زوجة شقيقها نادت عليها مدعية أن زوجها مغمى عليه، وعندما ذهبت إليها وجدت شقيقها ملقى على الأرض وحاولت إيفاقته لكنه لم يستجب، وباستدعاء الجيران لمساعدتها فى حمله ونقله للمستشفى وجدوا أن كتفه ينزف بشكل مستمر.

وأضافت أنه عند الوصول إلى المستشفى، لاحظت تغيير في لون جسمه ساعتها علمت أن شقيقها قد توفى، مؤكدة أن شقيقها أحمد أخويا هو الولد الوحيد بعد 5 بنات، ووالدته توفيت وهو في سنة 5 ابتدائي، ووالده توفى وهو في سنة ثانية صنايع، واعتمد على نفسه ونزل اشتغل وقرر أنه يخطب، وشطب شقة والده المتوفى وأتجوز فيها.

وأكدت إن هناك مشاكل كانت تختلقها زوجة شقيقها معه وكانت تذهب دائما غاضبة إلى بيت أهلها مطالبة أنها لا تريد سوى العدالة والقصاص من قاتلة شقيقها.

أدلت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في منطقة المرج، والمعروف إعلاميًا بـ"عريس المرج"، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قائلة: "أنا حامل في طفل من زوجي اللي أنا قتلته".

 وأضافت المتهمة بقتل زوجها: “كان في خلافات أسرية بيني وبين زوجي المجني عليه، ووقت الجريمة كنت واقفة في المطبخ وحصلت خناقة بينا، وقتها مسكت السكينة وضربته، أنا كنت بدافع عن نفسي ولما لقيت السكينة ضربته بيها وماكنتش قاصدة أقتله”.

تفاصيل القضية

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها المعروف إعلاميًا بـ"عريس المرج"، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بقيام سيدة بطعن زوجها بـ"سكين" داخل مسكن الزوجية بمنطقة المرج، إثر خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض لإصابة قاتلة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة التي أقرت بارتكاب الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيقة المجني عليه وعدد من شهود العيان، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

