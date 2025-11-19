قالي عايز واحدة تدلعني.. سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجي غدر بيا بعد عشرة 13 سنة

13 عاما من الحياة المستقرة بين الزوجين الحبيبين كللها الله بإنجاب 3 فتيات هادئات يشهد الجميع بحسن أخلاقهن.. تحولت الحياة الزوجية السعيدة إلى جحيم عندما اكتشفت الزوجة تحول حب الزوج إلى غدر لم يحتمل مرضها وقرر الزواج من أخرى فلجأت إلى محكمة الأسرة.

دعوى طلاق للضرر أقامتها نهى الجندي المحامية وكيلة عن الزوجة أمام محكمة الأسرة بالكيت كات سردت كافة تفاصيل المعاناة التي مرت بها، وقالت الزوجة في دعواها أنها تزوجت صاحب محل كاوتش منذ 13 عاما أنجبت خلالها 3 فتيات وكانت حياتها الزوجية هادئة إلى حد ما لا يتخللها سوى الخلافات الزوجية المعتادة في أي منزل.

وأضافت الزوجة أنها قامت بتربية بناتها الثلاث تربية حسن والجميع يشهد بأخلاقهن وتفوقهن في الدراسة حتى ابتلاها الله بمرض قاسي حول حياتها لجحيم حيث أصيبت بنتوء على الأحبال الصوتية أفقدها النطق تماما وكانت تتلقى علاج أشبه بجلسات الكيماوي لمرضى السرطان فهزل جسدها تماما وتساقط شعرها وتقضي أيامها لا تستطيع التحدث مع أحد من أسرتها وتكتفي بالإشارة لهم.

نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

استكملت الزوجة تروي تفاصيل صدمتها عندما لاحظت تغير معاملة زوجها لها وابتعاده الدائم عنها وأحيانا تتحول نظراته إلى اشمئزاز عندما يراها إضافة إلى قضاءه ساعات طويلة ممسكا بالهاتف حتى فاجئها بقراره بالزواج مرة ثانية قائلا لها:"انتي بقيتي عيانة طول الوقت وشكلك بقى وحش وأنا عايز أعيش حياتي مع واحدة تدلعني".

حاولت أسرتي الزوجين معالجة المشاكل بينهما إلا أن الزوج أصر على الزواج مرة ثانية من سيدة تعرف عليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فطلبت منه زوجته الطلاق حفاظا على كرامتها إلا أنه رفض متحججا بـ"تربية البنات" لكنها أصرت على طلبها وأقامت دعوى طلاق للضرر فترك زوجها المنزل واستأجر شقة أخرى تزوج بها وتركها مع بناتها لتربيتهم.

قررت محكمة الأسرة بالكيت كات تأجيل الدعوى للأسبوع الأخير بشهر نوفمبر الجاري لاستدعاء الشهود.