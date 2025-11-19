عضو بـ خارجية النواب: تدخل الرئيس السيسي يعزز نزاهة الانتخابات ويقوي ثقة المواطنين

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بشأن الانتخابات البرلمانية جاء في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن الرئيس يحرص على تحقيق شفافية العملية الانتخابية واحترام أصوات الناخبين.

وأضافت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع إقرار إلغاء النتائج في عدد من الدوائر، جاء بعد رصد سلسلة من المخالفات الانتخابية، مؤكدًة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.

رصد مخالفات لتقوية الثقة العامة

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت تفاوتًا بين المحاضر والنتائج النهائية، ومنع بعض مندوبي المرشحين من متابعة عمليات الفرز، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بشبهات في بعض الدوائر الانتخابية، حيث بلغ إجمالي المخالفات أكثر من 80 مخالفة.

وأشارت إلى أن تدخل الرئيس في الوقت المناسب أغلق الباب أمام الجدل السياسي، مع ضرورة التوسع في دراسة الشكاوى بشكل أعمق، مؤكدًة أن دعوة الرئيس لمراجعة الملاحظات أرسلت رسالة واضحة بضرورة إحكام العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن في النتائج.

ضرورة تطوير إجراءات إدارة الانتخابات

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في إجراءات إدارة الانتخابات لتكون أكثر شفافية وانضباطًا، مشددة على أن احترام إرادة الناخبين وحماية نزاهة الانتخابات يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة رغم التحديات الإقليمية، معتبرة أن ضمان نزاهة الانتخابات يعزز قدرة الدولة على الاستمرار في مسار التنمية ويقوي الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.