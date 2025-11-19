قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
عضو بـ خارجية النواب: تدخل الرئيس السيسي يعزز نزاهة الانتخابات ويقوي ثقة المواطنين

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بشأن الانتخابات البرلمانية جاء في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن الرئيس يحرص على تحقيق شفافية العملية الانتخابية واحترام أصوات الناخبين.

وأضافت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع إقرار إلغاء النتائج في عدد من الدوائر، جاء بعد رصد سلسلة من المخالفات الانتخابية، مؤكدًة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.

رصد مخالفات لتقوية الثقة العامة

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت تفاوتًا بين المحاضر والنتائج النهائية، ومنع بعض مندوبي المرشحين من متابعة عمليات الفرز، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بشبهات في بعض الدوائر الانتخابية، حيث بلغ إجمالي المخالفات أكثر من 80 مخالفة.

وأشارت إلى أن تدخل الرئيس في الوقت المناسب أغلق الباب أمام الجدل السياسي، مع ضرورة التوسع في دراسة الشكاوى بشكل أعمق، مؤكدًة أن دعوة الرئيس لمراجعة الملاحظات أرسلت رسالة واضحة بضرورة إحكام العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن في النتائج.

ضرورة تطوير إجراءات إدارة الانتخابات

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في إجراءات إدارة الانتخابات لتكون أكثر شفافية وانضباطًا، مشددة على أن احترام إرادة الناخبين وحماية نزاهة الانتخابات يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة رغم التحديات الإقليمية، معتبرة أن ضمان نزاهة الانتخابات يعزز قدرة الدولة على الاستمرار في مسار التنمية ويقوي الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

الأزهر الشريف

أزهري: من يردد بأن الكوكب تتحكم في حياة البشر يضرب بالدين

مصر

كيف نجحت مصر في الترويج للسياحة بين القاهرة وعواصم العالم؟

عمر هريدي

ينخر في منظومة القيم .. عمر هريدي يثني على مطالب إلغاء تيك توك

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

