أحمد السعدني برفقة ولديه في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب بأحد المولات

توافد عدد من الفنانين منذ قليل لحضور العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب" الذي يقام بأحد مولات السادس من أكتوبر.

وحرص الفنان أحمد السعدني على حضور العرض الخاص لفيلمه برفقة ولديه، فيما تواجد المخرج رامي إمام وعمر رزيق وبسنت شوقي والفنان جمال عبد الناصر وخالد كمال وغيرهم.

عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" لأول مرة بمهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي وينطلق في السينمات بالتوازي مع العرض الخاص.



والفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

الفيلم من إنتاج ريد ستار لباهو بخش وصفي الدين محمود، وإخراج وتأليف سارة رزيق وبطولته أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، وبيشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الملابس ليلى ماجد، الموسيقار خالد حماد ومهندس الصوت علاء عاطف ومكساج لمحمد صلاح ويأتي الفيلم في إطار خطة "ريد ستار" لصناعة أفلام تناقش قضايا المجتمع من خلال أعمال فنية تقدم الفائدة ولا تنسى المتعة، ومكانتها كواحدة من أبرز الشركات الداعمة للأفلام المستقلة والتجارب السينمائية الجديدة، كما تراهن في هذا الفيلم على فريق أغلبه يخوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، وإلى جانب سارة رزيق المخرجة، فإنه العمل الأول لمدير التصوير الواعد محمد جاد.