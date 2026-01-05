شاهد تصميم جديد لشنكار مصطفى محمد وإمام عاشور فى مباراة مصر وبنين

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورا لواقى القدم الخاص بمصطفى محمد وإمام عاشور ثنائي المنتخب

وحمل واقى القدم صورا لأسرة اللاعبين فى تصميم جديد عن المباريات الماضية.

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عن تشكيل مواجهة بنين في دوري الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة بنين

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - ابراهيم عادل