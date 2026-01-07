دموع نانسي عجرم في حديث مؤثر عن بناتها ورسالة بعد رحيلها

تأثرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ودخلت في حالة من البكاء أثناء حديثها عن بناتها، خلال لقائها مع الإعلامى أنس بوخش، حيث كشفت عن رسالة إنسانية سجلتها لهن ليشاهدنها بعد رحيلها.

وقالت نانسى إنها ستخبر بناتها في الرسالة أن الحياة ستستمر، وعليهن أن يكنّ قويات، مؤكدة: «الحياة هتكمل، ولازم يبقوا أقوياء، وكلنا رايحين، ومش عايزاهم يفكروا في أي حاجة تزعلهم علشان أبقى مبسوطة في مكاني».

وأضافت بتأثر: «أنا وقت ما أموت هخاف عليهم، لأن الاشتياق صعب، ولازم نروح قبلهم».

كما كشفت نانسي خلال اللقاء عن رأيها فى عمليات التجميل، والسيدات التى تخضع لها أحيانًا، قائلة: "أنا مبحبش أغير ملامحى، فيه أشياء بحبها فيا مش عايزاهم يتغيروا، بس لو حاجات بسيطة عايزة تظبيط أنا مش ضدها".



