مع أصحابنا.. مدين يعلن عن تعاونه الجديد مع نانسي عجرم

أعلن الملحن مدين، عن طرح أحدث أغانيه مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعنوان "مع أصحابنا"، والتي تأتي مسك ختام لعام 2025 وبداية موسيقية مميزة للعام الجديد.

وحرص مدين على مشاركة الجمهور فرحته بهذه الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأغنية تحمل طابعًا مميزًا يعكس تجربة فنية جديدة بينه وبين نانسي عجرم.

وعلق مدين، في منشوره الرسمي قائلاً: “أجمل حاجة نختم بيها السنة ونبدأ بيها السنة الجديدة”.

أغنية #مع_أصحابنا للفنانة الجميلة #نانسي_عجرم واللي بتعتبر تجربة مختلفة لينا مع بعض، يارب تعجبكم ".

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولّى هاني محروس مهمة المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لـ محمد خالد، ومن إنتاج شركة إنتو ميديا.

مدين ونانسي عجرم

يُذكر أن آخر تعاون بين مدين ونانسي عجرم كان في أغنية «تيجي نعيش»، التي ظهرت ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات برمضان 2025 وحققت نجاحًا واسعًا على صعيد المشاهدات والتفاعل الجماهيري.