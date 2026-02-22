وزير الشباب: نعمل على إعداد دراسة شاملة لمراكز الشباب وحل المشكلات

شهدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن ندوة موسعة لمناقشة مستقبل الرياضة في مصر وأولويات وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب نواب رئيس الحزب وأعضاء الأمانة المركزية وهيئات المكاتب واللجان النوعية، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتقييم أوضاع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بهدف الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجهها ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن إصلاح وتطوير مراكز الشباب يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة باعتبارها القاعدة الأساسية للهرم الرياضي في مصر.

وأوضح الوزير أن استراتيجية العمل ترتكز على محورين رئيسيين هما الرياضة المدرسية ومراكز الشباب، باعتبارهما الحاضنة الأولى لاكتشاف المواهب وبناء الشخصية المصرية، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الوزارات المعنية لدعم الرياضة المدرسية وتأهيل مراكز الشباب لتصبح أكثر جذبًا للشباب والأسر المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن اكتشاف المواهب في جميع أنحاء الجمهورية يأتي في صدارة أولويات العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وصقل وعيه. كما لفت إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يمثل أولوية المرحلة المقبلة، انطلاقًا من رؤية علمية ومنظومة تقييم شاملة للاتحادات الرياضية، مع توفير برامج تدريبية متطورة تضمن إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بدعم الأندية الجماهيرية، أوضح الوزير أن هناك خطة لإعادة الحيوية لهذه الأندية التي تراجع دورها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع وزارة الاستثمار لإنشاء صناديق استثمار رياضي تسهم في دعم الأندية ولاعبي الرياضات الفردية، فضلًا عن توفير مظلة دعم لنجوم الرياضة بعد اعتزالهم.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن رضا الشارع المصري يتطلب تنسيقًا دائمًا بين الحكومة والبرلمان، خاصة في الملفات المرتبطة بالشباب. وأوضح أن حزب مستقبل وطن حريص على الاستماع لرؤية الوزراء ومناقشتها، بما يعزز دور البرلمان في التشريع والرقابة، ويخدم خطط الدولة في التنمية وبناء الوعي الثقافي والرياضي.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب ستقدم الدعم التشريعي اللازم لوزارة الشباب والرياضة، بما يضمن تطوير المنظومة الرياضية وحماية النشء وتعزيز دور الأندية ومراكز الشباب كحاضنات مجتمعية تسهم في بناء الإنسان المصري.

وشهدت الندوة مناقشات موسعة، طرح خلالها نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس احتياجات الشباب ونبض الشارع، في إطار من التعاون المشترك لدعم مسيرة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في قطاعي الشباب والرياضة.