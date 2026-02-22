قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟
قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني
هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشباب: نعمل على إعداد دراسة شاملة لمراكز الشباب وحل المشكلات

الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

شهدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن ندوة موسعة لمناقشة مستقبل الرياضة في مصر وأولويات وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب نواب رئيس الحزب وأعضاء الأمانة المركزية وهيئات المكاتب واللجان النوعية، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتقييم أوضاع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بهدف الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجهها ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن إصلاح وتطوير مراكز الشباب يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة باعتبارها القاعدة الأساسية للهرم الرياضي في مصر.

وأوضح الوزير أن استراتيجية العمل ترتكز على محورين رئيسيين هما الرياضة المدرسية ومراكز الشباب، باعتبارهما الحاضنة الأولى لاكتشاف المواهب وبناء الشخصية المصرية، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الوزارات المعنية لدعم الرياضة المدرسية وتأهيل مراكز الشباب لتصبح أكثر جذبًا للشباب والأسر المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن اكتشاف المواهب في جميع أنحاء الجمهورية يأتي في صدارة أولويات العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وصقل وعيه. كما لفت إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يمثل أولوية المرحلة المقبلة، انطلاقًا من رؤية علمية ومنظومة تقييم شاملة للاتحادات الرياضية، مع توفير برامج تدريبية متطورة تضمن إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بدعم الأندية الجماهيرية، أوضح الوزير أن هناك خطة لإعادة الحيوية لهذه الأندية التي تراجع دورها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع وزارة الاستثمار لإنشاء صناديق استثمار رياضي تسهم في دعم الأندية ولاعبي الرياضات الفردية، فضلًا عن توفير مظلة دعم لنجوم الرياضة بعد اعتزالهم.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن رضا الشارع المصري يتطلب تنسيقًا دائمًا بين الحكومة والبرلمان، خاصة في الملفات المرتبطة بالشباب. وأوضح أن حزب مستقبل وطن حريص على الاستماع لرؤية الوزراء ومناقشتها، بما يعزز دور البرلمان في التشريع والرقابة، ويخدم خطط الدولة في التنمية وبناء الوعي الثقافي والرياضي.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب ستقدم الدعم التشريعي اللازم لوزارة الشباب والرياضة، بما يضمن تطوير المنظومة الرياضية وحماية النشء وتعزيز دور الأندية ومراكز الشباب كحاضنات مجتمعية تسهم في بناء الإنسان المصري.

وشهدت الندوة مناقشات موسعة، طرح خلالها نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس احتياجات الشباب ونبض الشارع، في إطار من التعاون المشترك لدعم مسيرة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في قطاعي الشباب والرياضة.

الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وزارة الشباب والرياضة الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أعضاء الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ترشيحاتنا

؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

تاخد الدوا إمتى في رمضان؟ طبيب يوضح لمرضى الأمراض المزمنة

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد