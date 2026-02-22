وفاة والد محمود متولي لاعب الأهلي السابق

أعلن محمود متولي، لاعب الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق وفاة والده.

وكتب محمود متولي، عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على “إنستجرام”: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي المهندس متولي محمد منصور في ذمة الله.. أسألكم الدعاء له بالعفو والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته وفضله”.

محمود متولي يتوج بـ11 بطولة مع الأهلي

ولعب محمود متولي للنادي الأهلي والإسماعيلي، لكن فترته مع القلعة الحمراء كانت مميزة؛ إذ توج بـ 11 بطولة، كالتالي: (2 كأس مصر، 3 الدوري، 3 كأس السوبر المصري، 3 دوري أبطال أفريقيا).