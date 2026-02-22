من بينهم طفلان.. كلب يعقر ثلاثة بأحد شوارع ميت غمر

عقر كلب مسعور ثلاثة من بينهما طفلان إثر سيرهم بأحد شوارع ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث عقر، كلب لثلاثة أشخاص بينهم طفلان بشارع صالح بميت غمر.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة كل من:

هاني حسن سامي عبدالله 10 أعوام وإصابته بجرح قطعي بالقدم اليسرى.

هاني محمود سليمان 10 أعوام وإصابته جرح قطعي باليد اليسرى.

ومينا سعد بشير بطرس 43 عاما وإصابته جرح قطعي باليد اليسرى.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.