نانسي عجرم تدعم ابنتها في عيد ميلادها

حرصت الفنانة نانسى عجرم على دعم ابنتها ليا، بعدما تفاعل الجمهور مع صوت ابنتها التى غنت «يا عيد» فى حفلة بمدرستها.

ونشرت نانسى عبر حسابها الرسمى بـ«فيس بوك»، صورة ظهرت فيها مع ابنتها وزوجها فادى الهاشم، لتعبر عن فخرها بابنتها.

وعلقت نانسى عجرم على الصورة قائلةً: «العيد وصل بدرى السنة دى.. وليا كانت السبب».

وتابعت نانسى عجرم: «مفيش كلمة توصف قد إيه أبوها وأمها فخورين بنجمتهم الصغيرة».

ومؤخرًا شاركت نانسى جمهورها، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، فيديو لابنتها ليا وهى تغنى أغنيتها «يا عيد» احتفالًا بعيد الميلاد فى مدرستها، وأعربت نانسى عن فخرها بابنتها وفخرها بموهبتها.