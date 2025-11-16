نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نانسي عجرم ، بمجموعه من الاطلالات الانيقة التى كشفت عن إناقتها و جمالها الطبيعى ، مرتدية توب و بنطلون جلد باللون البرنجدى.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

تحدثت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بوضوح وشفافية عن الجانب الأهم في حياتها بعيدًا عن الأضواء: الأمومة، والتي وصفتها بأنها "أصعب مهمة تتولاها المرأة على الإطلاق".

"الأم العاملة… أصعب وظيفة في العالم"

أكدت نانسي عجرم ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة أون، أن الجمع بين العمل والأمومة ليس أمرًا بسيطًا، قائلة:"التجربة تمر بصعوبة… لكنها تمر."

وأشارت إلى أن العبء الأكبر في تربية الأبناء يقع غالبًا على الأم في المجتمعات الشرقية، فهي المسؤولة عن متابعة التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حياة أبنائها من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية.