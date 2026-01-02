رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026

بالتزامن مع بداية عام جديد 2026، نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية فيديوً توثيقيًا يستعرض أبرز إنجازاتها خلال السنوات الماضية، ويوثق مسيرة التحول الجذري الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية في مصر، في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ويُبرز الفيديو التوثيقي الجهود المتواصلة التي بذلتها الهيئة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحديثة، ورفع كفاءة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة والدقيقة، وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل محافظات تطبيق المنظومة.

رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الفيديو يُعد توثيقًا حقيقيًا لرحلة وطنية بدأت برؤية واضحة وإرادة سياسية قوية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوضع المواطن في قلب منظومة صحية حديثة وعادلة ومستدامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن ما تحقق لم يكن مجرد تطوير في البنية التحتية أو زيادة في أعداد الخدمات، بل بناء منظومة متكاملة ترتكز على تطوير العنصر البشري، والاستثمار في الكوادر الطبية والإدارية، وتوحيد البروتوكولات العلاجية، والتحول الرقمي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الفيديو يستعرض نماذج وقصص نجاح حقيقية من داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، ويعكس حجم الجهد المبذول من الأطقم الطبية والإدارية، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لاستدامة المنظومة، مؤكدًا أن دعمهم وتمكينهم يأتي في صدارة أولويات الهيئة.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل عام 2026 برؤية أكثر طموحًا، تستهدف استكمال مسيرة التطوير والتوسع في الخدمات الصحية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء نظام صحي متكامل يحقق العدالة الصحية والاستدامة.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذا الفيديو التوثيقي يُجسد ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ويعكس التزام الهيئة بمواصلة العمل الجاد والتطوير المستمر، لتقديم رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، وتدعم أهداف الدولة في بناء مستقبل صحي أفضل للأجيال القادمة.