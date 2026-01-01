الرعاية الصحية تعتمد استراتيجية 2025 / 2029 للتدريب والاعتماد وتنشيط السياحة العلاجية

اعتمدت غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية استراتيجية جديدة للفترة من 2025 إلى 2029، تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية، وتوسيع قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالمنظومة الصحية، بما يدعم جهود تطوير الخدمات الطبية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا واضحًا على بناء القدرات المؤسسية من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع الجهات الصحية المختلفة يمثل أولوية رئيسية في إطار الاستراتيجية الجديدة.



وأوضح عبد المجيد، خلال الاجتماع الأول للغرفة عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد، أن الغرفة ستولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب على معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، باعتبارها الإطار الوطني المعتمد لاعتماد المنشآت الصحية، والتي تشمل سلامة المرضى، وجودة الخدمة، وإدارة المخاطر، وكفاءة التشغيل، بما يسهم في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، والعمل على دعم وتنشيط ملف السياحة العلاجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى تمثيل الغرفة في عدد من الكيانات المعنية، من بينها لجنة سلامة المريض والجودة، والمجلس الوطني للسياحة العلاجية، بما يعزز دورها في هذا الملف الحيوي.



وأضاف رئيس الغرفة أن التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل محورًا أساسيًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تسريع وتيرة التطبيق وزيادة عدد المنشآت والعاملين المستفيدين، إلى جانب الاهتمام بملف الميكنة، وتفعيل قنوات التواصل مع الأعضاء، والنزول الميداني إلى المحافظات المختلفة لمتابعة التحديات على أرض الواقع.

كما أكد استمرار تنفيذ البروتوكولات الموقعة مع مختلف الهيئات والجهات، إلى جانب الإعداد لعقد مؤتمر صحي موسع يضم جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي، وليس القطاع الخاص فقط، بما يسهم في توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول سبل تطوير المنظومة الصحية.



وشدد عبد المجيد على استمرار مبادرة «الألف يوم الذهبية»، الهادفة إلى دعم صحة الأم والطفل خلال أول ألف يوم من عمر الطفل، باعتبارها مرحلة محورية في بناء رأس المال البشري من منظور صحي وتنموي.



وجاء الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم: الدكتور مصطفى الأسمر، الدكتور عمرو عبد الهادي، الدكتور عادل سمير طلعت، الدكتور محمد لطفي، الدكتور عمرو حمزة، الدكتور محمد أكمل، الدكتور يحيى عمرو مرسي، والدكتور أيمن هاني.



وأشار رئيس الغرفة إلى أنه سيتم تكريم مجلس إدارة الغرفة السابق، وخاصة الأعضاء غير المتواجدين بالمجلس الحالي، تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.