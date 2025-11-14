نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن القصة الطريفة وغير المتوقعة التي جمعتها بزوجها طبيب الأسنان، الدكتور فادي الهاشم، مؤكدة أنه السند والداعم الأساسي لها في كل جوانب حياتها.

جاء ذلك خلال حوار في "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة أون، حيث بدأت الإعلامية منى الشاذلي الحديث بالتعليق على شائعات الطلاق التي تلاحق نانسي بشكل متكرر، والتي نفتها الفنانة اللبنانية تمامًا، مؤكدة أنها لم تقم أبدًا بحذف صورها مع زوجها كما ادعت الشائعات، وقالت ضاحكة:"شائعة الطلاق تلاحقنا منذ أول يوم في زواجنا، لا أعرف لماذا

قصة تعارف طريفة

روت نانسي أن قصة تعارفها مع فادي بدأت عندما كانت مريضة في عيادته، وبعد انتهاء العلاج انقطع الاتصال بينهما لمدة عام كامل. وأضافت:"شاء القدر أن أسناني الأمامية بدأت تبتعد عن بعضها بلا أي سبب واضح، فاتصلت به لأخبره أن هناك شيئًا غريبًا يحدث."

وأضافت نانسي بابتسامة: هذه المشكلة المفاجئة استدعت عودتها للعيادة، حيث أصبح "مجبورًا" على رؤيتها أسبوعيًا لتركيب تقويم مؤقت، وأضافت ضاحكة:"أخبرني وقتها بأنني مثل أخته الصغيرة، فظننت أن الأمر انتهى عند هذا الحد… لكن بعد ذلك، الأخت الصغيرة تطورت وأصبحت زوجته

وأكدت نانسي أن زوجها فادي هو السند الأساسي لها في حياتها المهنية والشخصية، قائلة:"لولا وجوده لما كنت استمريت. لا أقبل أن أعيش حياة أنا لست سعيدة فيها."

وأوضحت أن سر نجاح علاقتهما يكمن في احترام استقلالية ونجاح كل منهما في مجاله الخاص، مع التكاتف لمواجهة أي عقبات معًا، مما يجعل علاقتهما نموذجًا للتفاهم والدعم المتبادل.