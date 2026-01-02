قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. 

حالة الطقس اليوم الجمعة

بينما تسود أجواء مستقرة نسبيًا على جنوب البلاد، حيث تسجل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا 16 درجة مئوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، شبورة مائية كثيفة بدأت من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ووصلت في بعض المناطق إلى حد الضباب بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أجواء شديدة البرودة والملاحة البحرية مضطربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، خاصة (الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 19 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 18 – الصغرى 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 18 – الصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 – الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 20 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 12

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، خاصة في الصباح الباكر، واتباع تعليمات السلامة المعلنة.

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

خطيب المسجد النبوي

كذب من ادعاه لنفسه.. خطيب المسجد النبوي يؤكد انفراد الله بعلم الغيب

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

