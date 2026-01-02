محافظ الوادي الجديد: جاهزية لجان الدائرة الثانية لاستقبال الناخبين غدا

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بالدائرة الثانية، والتي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة "د" ، والتي تنطلق غدا السبت والأحد الموافق ٣ و ٤ يناير الجاري.

وشدد محافظ الوادي الجديد على متابعة التجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها ٣٧ لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.