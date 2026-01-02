من الإحباط لـ الاكتشاف.. حاتم صلاح يكشف كواليس رحلة بدايته الفنية

كشف الفنان حاتم صلاح عن تفاصيل رحلته في بداياته الفنية، متحدثًا عن محطات صعبة مرّ بها قبل أن يجد فرصته الحقيقية، كما استعاد كواليس لقائه بالمخرج خيري بشارة، وبدايات تعاونه مع المخرج أحمد الجندي، الذي وصفه بصاحب الفضل الأكبر في اكتشافه.

تجربة أداء مع المخرج خيري بشارة

وقال حاتم صلاح خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» إنه خاض تجربة أداء مع المخرج خيري بشارة، إلا أنها لم تسر كما كان يتمنى، موضحًا أنه طُلب منه الرقص على أغنية «صافيني مرة»، لكنه أخبر المخرج صراحة بأنه لا يجيد الرقص ويعاني من ضعف التوافق العضلي والعصبي، مضيفًا أن التجربة لم تنجح وتسببت له في حالة من الإحباط.

نقطة التحول في مسيرته

وتابع حاتم حديثه عن نقطة التحول في مسيرته، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد الجندي أجرى اختبار أداء لدور «العترة» بينه وبين الفنان مصطفى غريب، موضحًا أنه علم لاحقًا أن الدور كان مرشحًا لمصطفى، ما دفعه في البداية للتفكير في عدم الذهاب، لكنه قرر في النهاية خوض التجربة.

توسيع مساحة الشخصية

وأضاف أن فريق العمل تواصل معه لاحقًا لعرض دور «نفادي»، والذي كان من المفترض أن يظهر في حلقتين فقط، قبل أن يقرر أحمد الجندي توسيع مساحة الشخصية ودمجها بشكل أكبر في الأحداث، مؤكدًا أن أحمد الجندي هو المكتشف الحقيقي له، وأن انطلاقته الفنية كانت من خلاله، إلى جانب دعمه من الفنان أحمد مكي.