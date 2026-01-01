حاتم صلاح: كنت قلقان من البرامج.. وخيري بشارة قاللي «قوم ارقص» ومعتز التوني سبب فرحتي

تحدث الفنان حاتم صلاح عن كواليس مشواره الفني وبداياته، كاشفًا عن شعوره الدائم بالقلق قبل الظهور في البرامج التليفزيونية، وذلك خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر.

لحظة عفوية طريفة

وخلال الحوار، شهد الاستوديو لحظة عفوية طريفة بعدما قاطعه المخرج معتز التوني مازحًا: «وأنا آخر واحد يقلق من الظهور في البرامج»، وهو ما أضفى أجواء من الضحك والتفاعل بين الحضور.

قوة العلاقة الإنسانية

وأعرب حاتم صلاح عن حبه وتقديره الكبير للمخرج معتز التوني، مؤكدًا أنه من أقرب الأشخاص إلى قلبه، وأنه يمثل له مصدر سعادة حقيقية في حياته، مشيرًا إلى قوة العلاقة الإنسانية والمهنية التي تجمعهما.

صناع الفن

كما أشار إلى أن عددًا من صناع الفن كان لهم فضل كبير في نجاحه، وعلى رأسهم خيري بشارة، وأحمد الجندي، ومكي، وأحمد أمين، مؤكدًا أنهم دعموا موهبته وساهموا في منحه الثقة في نفسه.

واختتم حاتم صلاح حديثه بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، مؤكدًا أنه شعر بالراحة وأن الحوار أظهره على طبيعته دون توتر، وخرج منه وهو يشعر بأنه حصل على حقه كاملًا.