جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
توك شو

حاتم صلاح: كنت قلقان من البرامج.. وخيري بشارة قاللي «قوم ارقص» ومعتز التوني سبب فرحتي

حاتم صلاح
حاتم صلاح
محمد البدوي

تحدث الفنان حاتم صلاح عن كواليس مشواره الفني وبداياته، كاشفًا عن شعوره الدائم بالقلق قبل الظهور في البرامج التليفزيونية، وذلك خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر.

لحظة عفوية طريفة 

وخلال الحوار، شهد الاستوديو لحظة عفوية طريفة بعدما قاطعه المخرج معتز التوني مازحًا: «وأنا آخر واحد يقلق من الظهور في البرامج»، وهو ما أضفى أجواء من الضحك والتفاعل بين الحضور.

قوة العلاقة الإنسانية 

وأعرب حاتم صلاح عن حبه وتقديره الكبير للمخرج معتز التوني، مؤكدًا أنه من أقرب الأشخاص إلى قلبه، وأنه يمثل له مصدر سعادة حقيقية في حياته، مشيرًا إلى قوة العلاقة الإنسانية والمهنية التي تجمعهما.

 صناع الفن

كما أشار إلى أن عددًا من صناع الفن كان لهم فضل كبير في نجاحه، وعلى رأسهم خيري بشارة، وأحمد الجندي، ومكي، وأحمد أمين، مؤكدًا أنهم دعموا موهبته وساهموا في منحه الثقة في نفسه.

واختتم حاتم صلاح حديثه بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، مؤكدًا أنه شعر بالراحة وأن الحوار أظهره على طبيعته دون توتر، وخرج منه وهو يشعر بأنه حصل على حقه كاملًا.

معتز التوني حاتم صلاح الفنان حاتم صلاح صناع الفن

