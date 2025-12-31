قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معتز التوني: لم أتوقع نجاح فضفضت أوي.. وبدأت الفكرة من مكتبي حتى تصدر تريند واتش ات

معتز التوني
معتز التوني
محمد البدوي

قال معتز التوني إنه لم يكن يتوقع على الإطلاق النجاح الكبير الذي حققه البودكاست الخاص به «فضفضت أوي»، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بشكل عفوي دون تخطيط مسبق للوصول إلى هذا الانتشار الواسع.

بداية اختيار الاسم

وأوضح التوني، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس»، أنه كان ضيفًا في إحدى حلقات الإعلامي إبراهيم فايق، وخلال اللقاء قال جملة بعفوية: «أنا فضفضت أوي»، لتتحول هذه العبارة لاحقًا إلى تريند واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 فكرة تقديم برنامج بودكاست

وأضاف أن هذه اللحظة كانت نقطة التحول، حيث جاءه المنتج أحمد الجنايني بعد الحلقة، وطرح عليه فكرة تقديم برنامج بودكاست يحمل نفس الاسم «فضفضت أوي»، ليبدأ بعدها العمل على تطوير الفكرة وتحويلها إلى مشروع متكامل.

 توقعات كبيرة بالنجاح

وأشار معتز التوني إلى أن انطلاقة البودكاست كانت بسيطة للغاية، حيث بدأ تسجيل الحلقات من مكتبه، دون توقعات كبيرة بالنجاح، إلا أن ردود الفعل فاقت كل التوقعات، وحقق البرنامج انتشارًا واسعًا منذ حلقاته الأولى.


وأكد التوني أن بودكاست «فضفضت أوي» تصدّر المركز الأول في قائمة التريند على منصة «واتش ات»، مشيرًا إلى أن سر نجاحه يعود إلى العفوية والصدق في الحوار، وهو ما لمس تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

أحمد الجنايني فضفضت أوي معتز التوني إبراهيم فايق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

الصداع

بدل المسكنات.. أكلات غير تقليدية توقف الصداع

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

بالصور

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد