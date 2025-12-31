معتز التوني: لم أتوقع نجاح فضفضت أوي.. وبدأت الفكرة من مكتبي حتى تصدر تريند واتش ات

قال معتز التوني إنه لم يكن يتوقع على الإطلاق النجاح الكبير الذي حققه البودكاست الخاص به «فضفضت أوي»، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بشكل عفوي دون تخطيط مسبق للوصول إلى هذا الانتشار الواسع.

بداية اختيار الاسم

وأوضح التوني، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس»، أنه كان ضيفًا في إحدى حلقات الإعلامي إبراهيم فايق، وخلال اللقاء قال جملة بعفوية: «أنا فضفضت أوي»، لتتحول هذه العبارة لاحقًا إلى تريند واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

فكرة تقديم برنامج بودكاست

وأضاف أن هذه اللحظة كانت نقطة التحول، حيث جاءه المنتج أحمد الجنايني بعد الحلقة، وطرح عليه فكرة تقديم برنامج بودكاست يحمل نفس الاسم «فضفضت أوي»، ليبدأ بعدها العمل على تطوير الفكرة وتحويلها إلى مشروع متكامل.

توقعات كبيرة بالنجاح

وأشار معتز التوني إلى أن انطلاقة البودكاست كانت بسيطة للغاية، حيث بدأ تسجيل الحلقات من مكتبه، دون توقعات كبيرة بالنجاح، إلا أن ردود الفعل فاقت كل التوقعات، وحقق البرنامج انتشارًا واسعًا منذ حلقاته الأولى.



وأكد التوني أن بودكاست «فضفضت أوي» تصدّر المركز الأول في قائمة التريند على منصة «واتش ات»، مشيرًا إلى أن سر نجاحه يعود إلى العفوية والصدق في الحوار، وهو ما لمس تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.