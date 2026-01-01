موقف طريف بين حاتم صلاح والمخرج معتز التوني..والجمهور يتفاعل

كشف الفنان حاتم صلاح عن شعوره بالقلق من الظهور في البرامج التليفزيونية، وذلك خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC مصر.



وخلال الحوار، قاطعه المخرج معتز التوني مازحًا قائلًا: «وأنا آخر واحد يقلق من الظهور في البرامج»، في لقطة عفوية لاقت تفاعلًا كبيرًا داخل الاستوديو.

حبه الكبير للمخرج معتز التوني

وأعرب حاتم صلاح عن حبه الكبير للمخرج معتز التوني، مؤكدًا أنه من أقرب الأشخاص إلى قلبه، واصفًا إياه بأنه سبب فرحته في الحياة، مشيرًا إلى قوة العلاقة الإنسانية والمهنية التي تجمعهما.



وأضاف حاتم صلاح أنه سعيد للغاية بمشاركته في البرنامج، مؤكدًا أنه شعر بأنه أخذ حقه كاملًا خلال الحوار، وخرج بصورة صادقة تعكس شخصيته الحقيقية بعيدًا عن أي توتر أو قلق.