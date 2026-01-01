قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر

كشف النجم أحمد السقا عن تفاصيل فيلمه الجديد «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي، مؤكدًا أن العمل يتميز بخفة الظل وقربه من القلب. 

الفنانة الرائعة وبنت البلد

وأشاد السقا بياسمين عبد العزيز، واصفًا إياها بالفنانة الرائعة وبنت البلد الجدعة، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.

وعبّر السقا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أن فريق العمل يتعاون بروح واحدة، وأنه مستمتع جدًا بالتصوير.

وتحدث السقا عن علاقته بعدد من نجوم الفن، ووجّه لهم رسائل خاصة، حيث وصف المخرج شريف عرفة بـ«الأستاذ»، وأكد أن محمد رمضان صديق مقرب ويجمعهما الود والدعم المتبادل. 

كما تحدث بحزن عن الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى عمق العلاقة التي جمعته به وبوالده؛ موضحا أنه تصالح مع الناقد طارق الشناوي، وأن العلاقة بينهما أصبحت ودية.

صاحب القلب الطيب والجدع الكريم

وعن الزعيم عادل إمام، قال السقا إن التواصل بينهما دائم للاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن وجود عادل إمام قيمة فنية كبيرة، ومشددًا على أن مصر تفخر بالأهرامات وبالزعيم معًا؛ مشيدا بالفنان باسم سمرة، واصفًا إياه بصاحب القلب الطيب والجدع الكريم.

وشهدت الحلقة رسالة صوتية مؤثرة من النجمة يسرا، أكدت فيها أن أحمد السقا فنان موهوب وفارس حقيقي، وسند وظهر لأصدقائه، معربة عن حبها له فنيًا وإنسانيًا.

 أيقونة من أيقونات السينما

 وردّ السقا مؤكدًا أن يسرا أيقونة من أيقونات السينما، وأنه تعلم منها جبر الخواطر، معربًا عن فخره بصداقتها.

كما تحدث السقا عن الفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أنه سبب سعادة جيل كامل، وأن فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان علامة فارقة ساهمت في ظهور جيل جديد من النجوم، موجّهًا الشكر أيضًا إلى العدل جروب على ما قدموه للسينما المصرية.

تقديم عمل مسرحي

وأشار السقا إلى ظهوره كضيف شرف في عدد من الأفلام، معتبرًا ذلك تكريمًا له وليس العكس، لأنه يقف بجوار زملائه؛ معربا عن حبه للمسرح، متمنيًا تقديم عمل مسرحي قريب.

وفي ختام اللقاء، أكد أحمد السقا أنه يعيش يومه بيومه، يحب فعل الخير، ولا يتأخر عن مساعدة أي شخص لوجه الله، متمنيًا الخير والسعادة للجميع، وحالمًا بأن يرى مصر تفوز بكأس العالم يومًا ما.

