غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
توك شو

ياسين السقا: والدي القدوة والداعم الأول في حياتي..وأحن أب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في سهرة استثنائية احتفالية برأس السنة على شاشة قناة الحياة، قدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سهرة متنوعة ومميزة ضمت العديد من النجوم، وحل النجم الكبير أحمد السقا ضيفًا في الاحتفالية، حيث تم تكريمه وتسليمه درع قناة الحياة عن نجاح فيلمه "أحمد وأحمد" واعتباره أفضل ممثل لعام 2025.

مفاجأة ياسين السقا لوالده

وفاجأ الفنان ياسين السقا والده بحضوره في الجزء الأخير من اللقاء، معبرًا عن فخره واعتزازه بالنجم أحمد السقا، مؤكدًا أنه يمثل له القدوة والداعم الأول في حياته على المستويين الإنساني والفني.

 وأضاف ياسين السقا  خلال حلوله ضيفًا في برنامج «واحد من الناس» أن والده هو "أحن وأحسن أب"، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير من القيم والمبادئ والالتزام والاجتهاد في العمل منذ صغره.

وأشار ياسين إلى حبه للفن والتمثيل منذ الصغر، موضحًا أنه قام بدراسات في الخارج لتحقيق حلمه الفني، وأنه مثل على تقديرات عالية، معبرًا عن سعادته بالتجربة الفنية التي تجمعه بوالده.

مباراة فنية بين الأب والابن

شهدت الحلقة مشهدًا فنيًا ومواجهة تمثيلية بين ياسين وأحمد السقا، أظهر من خلالها ياسين قدراته الفنية رغم عفويتها، كما رد على سؤال بشأن مشهد يتضمن ضرب والده، حيث أكد أحمد السقا أنه بالطبع سيوافق إذا كان المشهد ضمن إطار الدراما لضمان إخراج المشهد في أفضل صورة.

ملفات شخصية وإنسانية

تضمنت الحلقة الحديث عن عدد من الملفات الشخصية في حياة السقا، منها علاقته بابنه ياسين وتجربته الفنية وعدد من المواقف التي يكشف عنها لأول مرة، كما تحدث عن قصة دفن الموتى وموقف شخص رفض دفن أحدهم، وتأثره الشديد عند الحديث عن صديقه سليمان عيد، بالإضافة إلى الكشف عن خالة أحمد السقا التي لم يكن يعرفها سابقًا.

 وتطرق أحمد السقا للحديث عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز من إخراج معتز التوني وتأليف محمد الليثي، مؤكدًا أنه سعيد جدًا بالعمل معهم، كما كشف عن كتاباته لبعض الرسائل الخفية عبر الشعر، وأشاد بالنجم محمد هنيدي مؤكداً أنه سبب سعادة جيل كامل من الجمهور.

رأس السنة الفنان ياسين السقا ياسمين عبد العزيز

