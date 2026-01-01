قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز

أحمد السقا
أحمد السقا
منار عبد العظيم

كشف النجم أحمد السقا عن تفاصيل فيلمه الجديد "خلي بالك من نفسك" الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز ويخرجه معتز التوني ويؤلفه شريف الليثي، مؤكداً أن الفيلم يتميز بخفة الدم وقربه من القلب.

تجربة العمل مع ياسمين عبد العزيز

أوضح السقا خلال لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة أن التعاون مع ياسمين عبد العزيز كان تجربة ممتعة، واصفًا إياها بأنها فنانة رائعة وبنت بلد وجادة، وتتعاون معه بكل احترام وتقدير، وأضاف أن الفيلم تجربة جميلة ومستمتع بها للغاية، وأن جميع أعضاء الفريق يدعمون بعضهم البعض بروح العمل الجماعي.

رسائل السقا لنجوم السينما

وجّه السقا عددًا من الرسائل لعدد من كبار نجوم السينما، مشيدًا بالمخرج شريف عرفة واصفًا إياه بالأستاذ الكبير، كما أعرب عن محبته وصداقته للفنان محمد رمضان، وذكر أنه تولى تربية الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ودفنه هو وأبيه، مشيرًا إلى تصالحه مع الناقد طارق الشناوي وأنهما أصبحا أصدقاء.

 وأكد أن هناك تواصلًا دائمًا مع الزعيم عادل إمام للاطمئنان على صحته، مشيرًا إلى أن والده كان صديقًا له وأنهم يشعرون دائمًا بالفخر للتواصل مع الزعيم، كما أشاد بالفنان باسم سمرة واصفًا قلبه بالأطيب وكرمه واهتمامه به.

إشادة يسرا بـ أحمد السقا

في رسالة صوتية، أشادت الفنانة يسرا بأحمد السقا واصفة إياه بأنه فنان كبير وطيب وأجدع الناس، وأنه سند وظهر لأصدقائه، معبرة عن محبتها له على المستوى الفني ومتمنية له دوام الصحة والنجاح.

 ورد السقا مؤكدًا أن يسرا أيقونة السينما، وأنه تعلم منها جبر الخواطر، وأنها دائمًا مبتسمة ولا تكسف أحدًا، معبرًا عن فخره بصداقتها وتمنياته لها بسنة سعيدة.

النجم أحمد السقا أحمد السقا خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

جانب من الزيارة

نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعاً لمنتجات تحلية مياه البحر في دمياط

جائزة التميز الحكومي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد