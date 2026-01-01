أحمد السقا يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز

كشف النجم أحمد السقا عن تفاصيل فيلمه الجديد "خلي بالك من نفسك" الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز ويخرجه معتز التوني ويؤلفه شريف الليثي، مؤكداً أن الفيلم يتميز بخفة الدم وقربه من القلب.

تجربة العمل مع ياسمين عبد العزيز

أوضح السقا خلال لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة أن التعاون مع ياسمين عبد العزيز كان تجربة ممتعة، واصفًا إياها بأنها فنانة رائعة وبنت بلد وجادة، وتتعاون معه بكل احترام وتقدير، وأضاف أن الفيلم تجربة جميلة ومستمتع بها للغاية، وأن جميع أعضاء الفريق يدعمون بعضهم البعض بروح العمل الجماعي.

رسائل السقا لنجوم السينما

وجّه السقا عددًا من الرسائل لعدد من كبار نجوم السينما، مشيدًا بالمخرج شريف عرفة واصفًا إياه بالأستاذ الكبير، كما أعرب عن محبته وصداقته للفنان محمد رمضان، وذكر أنه تولى تربية الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ودفنه هو وأبيه، مشيرًا إلى تصالحه مع الناقد طارق الشناوي وأنهما أصبحا أصدقاء.

وأكد أن هناك تواصلًا دائمًا مع الزعيم عادل إمام للاطمئنان على صحته، مشيرًا إلى أن والده كان صديقًا له وأنهم يشعرون دائمًا بالفخر للتواصل مع الزعيم، كما أشاد بالفنان باسم سمرة واصفًا قلبه بالأطيب وكرمه واهتمامه به.

إشادة يسرا بـ أحمد السقا

في رسالة صوتية، أشادت الفنانة يسرا بأحمد السقا واصفة إياه بأنه فنان كبير وطيب وأجدع الناس، وأنه سند وظهر لأصدقائه، معبرة عن محبتها له على المستوى الفني ومتمنية له دوام الصحة والنجاح.

ورد السقا مؤكدًا أن يسرا أيقونة السينما، وأنه تعلم منها جبر الخواطر، وأنها دائمًا مبتسمة ولا تكسف أحدًا، معبرًا عن فخره بصداقتها وتمنياته لها بسنة سعيدة.