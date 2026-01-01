حقيقة عودته لـ مها الصغير وموقفه بشأن سرقتها لوحات.. أبرز تصريحات أحمد السقا

تصدرت تصريحات الفنان أحمد السقا، مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حديثه عن حياته الشخصية، وزواجه في سن صغير وعلاقته بأولاده، وأزمة طليقته الإعلامية مها الصغير الأخيرة والتى تفيد باتهامها بسرقة لوحات فنية من فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة وعن إمكانية العودة مجددا بينه وبين زوجته، وتحدث عن عمله المقبل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعن علاقته بالفنان محمد هنيدي، والفنانة هند صبري، وأسرار عن الراحل سليمان عيد.

في البداية كشف الفنان أحمد السقا عن جانب جديد من حياته الشخصية والمهنية خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في سهرة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة، مؤكدًا أنه يعيش يومه بيومه، ويحب عمل الخير، معربًا عن سعادته بالنجاحات التي تحققت له ولأصدقائه في الوسط الفني.

أحمد السقا ومها الصغير



تقديم المساعدة لمن يحتاج



وأشار أحمد السقا إلى أنه يتحمل ضغوطًا أحيانًا من مواضيع وأشخاص ليسوا في محلها، ولكنه يحاول دائمًا تقديم المساعدة لمن يحتاج، قائلاً: «لو أقدر أساعد هساعد لوجه الله».

وتحدث النجم أحمد السقا بصراحة عن أسرته وعلاقته بأبنائه، كاشفًا تفاصيل جديدة عن وضعه العائلي الحالي، وموجهًا رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاول التدخل أو الإساءة.

وقال السقا إن أبنائه يتمتعون بالأخلاق والتسامح، مؤكدًا أنه تزوج في سن صغيرة، ما جعله قريبًا منهم على المستوى الإنساني والفكري.

حب الفن والخيال



وأوضح أن ابنه ياسين ورث عنه حب الفن والخيال، ودرس الإخراج، بينما تتمتع ابنته نادية بالهدوء وتشبه والدتها، في حين يميل حمزة إلى الرياضة.

أزمة طليقته

وتطرق السقا للحديث عن أزمته الأخيرة مع زوجته السابقة مها الصغير، مؤكدًا أن الأمر تم احتواؤه، وأن أبنائه بعيدين تمامًا عن أي مشكلات، مشددًا على أنهم يعيشون في أجواء مستقرة، وأنه حريص على احتضانهم ودعمهم نفسيًا ومعنويًا.

وأكد أنه يحترم العِشرة ويدرك قيمة كونها أم أولاده، مشيرًا إلى أنه لا يسمح لأي شخص بالإساءة لها أو استغلال الموقف، وقال: «أفرض الحماية عشان أولادي وأم أولادي… وأنا موجود ومستعد أواجه أي شر».

دولة قانون ومؤسسات



وأضاف السقا أن الجميع يعيش في دولة قانون ومؤسسات، وأن كل شخص يحصل على حقه وفق القانون وشرع الله، موضحًا أنه حتى بعد الانفصال لا يزال حريصًا على تقديم النصيحة والدعم متى طُلب منه ذلك.

وأشار إلى أنه كان يؤدي فريضة الحج وقت حدوث أحد الخلافات، وعند عودته كان الأمر قد انتهى بعد اعتذار، مؤكدًا أن الاستقرار الحالي هو الأهم بالنسبة له ولأبنائه.

وكشف أيضا أحمد السقا عن إمكانية عودته لـ مها الصغير بعد انفصالهما ، قائلا: “الله أعلم بس الوضع اللي أنا فيه دلوقتى أنا مستقر وبحاول أرمم شوية حاجات اتكسرت في الدنيا وربنا ألهمني بأسرع مما يكون”.

محمد هنيدي

وعن الفنان محمد هنيدي، وصفه السقا بأنه سبب سعادة جيل كامل من الفنانين، مؤكدًا أن نجاح فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان نقطة انطلاق لعدد كبير من النجوم الشباب، مشيدًا بدوره الكبير في السينما المصرية، وشكر السقا أيضًا شركة العدل جروب على ما قدمته للفن.

هند صبري

وشهدت الحلقة رسالة صوتية من الفنانة هند صبري، قالت فيها إن أحمد السقا أعز صديق لها، وأنه لا يبخل بأي شيء، مؤكدة سعادتها بصداقته وبالتعاون الفني معه.

ورد السقا بأن هند صبري دائمًا بجواره هي ومني زكي، واصفًا هند بأنها فنانة كبيرة وأحد أقرب أصدقائه، مضيفًا: «يا بخت اللي عنده أخت اسمها هند».

وعن ظهوره في العديد من الأفلام كضيف شرف، قال السقا: «هذا تكريم لي وليس العكس، وأقف دائمًا بجوار زملائي»؛ وعن المسرح، أعرب عن حبه الكبير له، متمنيًا أن يشارك في عمل مسرحي قريبًا.

ياسمين عبد العزيز



وتحدث أحمد السقا عن أحدث أعماله السينمائية التي تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، كاشفًا عن كواليس فيلم «خلي بالك من نفسك»، والذي وصفه بأنه عمل خفيف الظل وقريب من وجدان الجمهور، يعتمد على الكوميديا والروح الإنسانية.

فنانة موهوبة



وأشاد السقا بـ ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها فنانة موهوبة و«بنت بلد وجدعة»، وأن التعاون بينهما يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.

وأوضح السقا، أن الفيلم من تأليف الكاتب محمد الليثي، وإخراج معتز التوني، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة للغاية، وأن أجواء العمل قائمة على التعاون والدعم المتبادل بين جميع أفراد الفريق.

وحرص السقا خلال اللقاء على توجيه رسائل تقدير لعدد من رموز الوسط الفني، حيث وصف المخرج شريف عرفة بـ«الأستاذ» وصاحب الفضل الكبير عليه، مؤكدًا مكانته الخاصة في حياته المهنية.

كما تحدث عن علاقته بالفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بالصديق المقرب، ومشيرًا إلى وقوفهما الدائم إلى جانب بعضهما البعض.

علاقته بالراحل هيثم أحمد زكي



وتطرق السقا للحديث عن علاقته بالراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدًا قربه الشديد منه ومن والده، كما أعلن تصالحه مع الناقد طارق الشناوي، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما أصبحت قائمة على الود والتفاهم.

وعن الزعيم عادل إمام، أكد أحمد السقا وجود تواصل دائم للاطمئنان على صحته، موضحًا أن الزعيم كانت تجمعه صداقة قوية بوالده، وقال: «نتشرف بعادل إمام في أي مكان… مثلما نتشرف بالأهرامات».

كما أشاد بالفنان باسم سمرة، واصفًا إياه بصاحب القلب الطيب والجدعنة، ومؤكدًا قوة العلاقة الإنسانية التي تجمعهما.

وشهدت الحلقة رسالة صوتية مؤثرة من النجمة يسرا، عبّرت خلالها عن حبها وتقديرها لأحمد السقا، واصفة إياه بالفنان الموهوب والفارس الحقيقي، والسند والداعم لكل من حوله، متمنية له دوام الصحة والنجاح.

أيقونات السينما المصرية



ورد السقا على رسالة يسرا مؤكدًا أنها أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وأنه تعلّم منها الكثير، خاصة معنى «جبر الخواطر»، مشددًا على فخره بصداقتها، ومتمنيًا لها عامًا جديدًا مليئًا بالخير والنجاح.

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني بالغ التأثير جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، معبرًا عن حجم الصدمة التي شعر بها بعد رحيله، ومؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة المشاركة في دفنه، رغم مروره بتجارب مشابهة من قبل.

رحيل سليمان عيد



وأوضح السقا أنه سبق له دفن جده بنفسه، إلا أن رحيل سليمان عيد كان مختلفًا تمامًا، قائلاً: «مقدرتش أدفنه… قلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي، إزاي أدفن نفسي؟»، في تعبير صادق عن عمق الوجع وقوة العلاقة التي جمعتهما.

النماذج الإنسانية النادرة



وأكد أحمد السقا أن سليمان عيد كان من النماذج الإنسانية النادرة داخل الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من طهارة قلبه وصفاء سريرته، لدرجة أنه كان يشعر بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة لما تحلّى به من أخلاق عالية ومحبة صادقة للناس.

علاقته بسليمان عيد



وأضاف أن علاقته بسليمان عيد تجاوزت حدود الزمالة الفنية، لتصل إلى علاقة أقرب للأخوة والأقارب، بعد سنوات طويلة من المعايشة والمواقف المشتركة، مشددًا على أن طيبته و«جدعنته» وحنانه جعلت منه شخصية استثنائية لا تتكرر.

سليمان عيد ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا يفوق أي نجاح

واختتم السقا حديثه بالتأكيد على أن سليمان عيد ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا يفوق أي نجاح فني، موضحًا أن حب الناس له لم يكن مصادفة، بل كان انعكاسًا طبيعيًا لأخلاقه الصادقة وتعاملاته النبيلة مع الجميع، وأن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه.





رسالة خاصة لـ محمد صلاح



ووجّه السقا رسالة خاصة للنجم محمد صلاح، واصفًا إياه بـ«أسطورة الكرة المصرية»، مؤكدًا أنه يتواصل معه من وقت لآخر، وأن ما يتعرض له من انتقادات لا يقلل من إنجازاته التاريخية مع نادي ليفربول.

كما أشاد بعمر مرموش، كاشفًا أنه صديق مقرّب لابنه ياسين، وتوقع مستقبلًا كبيرًا للحارس مصطفى شوبير، معتبرًا إياه مشروع أسطورة في حراسة المرمى.

وأشار السقا إلى أنه لعب كرة القدم سابقًا مع نجوم مثل حازم إمام وهشام حنفي، مؤكدًا أن الجماهير كانت تعشق حازم إمام بشكل لافت، كما استعرض خلال الحلقة بعض مهاراته الكروية وسط تفاعل كبير.