مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام
أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشات
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
توك شو

أحمد السقا: محمد هنيدي سبب سعادة جيلنا.. وهند صبري تكشف عن صداقتهما العميقة

محمد البدوي

كشف الفنان أحمد السقا عن جانب جديد من حياته الشخصية والمهنية خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في سهرة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة، مؤكدًا أنه يعيش يومه بيومه، ويحب عمل الخير، معربًا عن سعادته بالنجاحات التي تحققت له ولأصدقائه في الوسط الفني.

تقديم المساعدة لمن يحتاج

وأشار السقا إلى أنه يتحمل ضغوطًا أحيانًا من مواضيع وأشخاص ليسوا في محلها، ولكنه يحاول دائمًا تقديم المساعدة لمن يحتاج، قائلاً: «لو أقدر أساعد هساعد لوجه الله». 

الفوز في كأس العالم

وأضاف أن أمنية قلبه أن تحقق مصر حلمها بالفوز بكأس العالم، مشيرًا إلى أنه يستمتع بحياته الحالية ويبتعد عن المواقف السلبية.

وعن الفنان محمد هنيدي، وصفه السقا بأنه سبب سعادة جيل كامل من الفنانين، مؤكدًا أن نجاح فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان نقطة انطلاق لعدد كبير من النجوم الشباب، مشيدًا بدوره الكبير في السينما المصرية، وشكر السقا أيضًا شركة العدل جروب على ما قدمته للفن.

وشهدت الحلقة رسالة صوتية من الفنانة الكبيرة هند صبري، قالت فيها إن أحمد السقا أعز صديق لها، وأنه لا يبخل بأي شيء، مؤكدة سعادتها بصداقته وبالتعاون الفني معه.

 ورد السقا بأن هند صبري دائمًا بجواره هي ومني زكي، واصفًا هند بأنها فنانة كبيرة وأحد أقرب أصدقائه، مضيفًا: «يا بخت اللي عنده أخت اسمها هند».

وعن ظهوره في العديد من الأفلام كضيف شرف، قال السقا: «هذا تكريم لي وليس العكس، وأقف دائمًا بجوار زملائي»؛ وعن المسرح، أعرب عن حبه الكبير له، متمنيًا أن يشارك في عمل مسرحي قريبًا.

أحمد السقا محمد هنيدي السقا عمرو الليثي كأس العالم

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

