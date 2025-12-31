قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بالأعياد انعكاس للقيم الإسلامية السمحة
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
توك شو

أحمد السقا: نتشرف بعادل إمام مثل الأهرامات.. ويكشف كواليس فيلمه مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

كشف النجم أحمد السقا تفاصيل تعاونه الجديد مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم «خلي بالك من نفسك»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا خفيف الظل وقريبًا من القلب، ويعتمد على الكوميديا الراقية والمشاعر الإنسانية الصادقة.

 الاحترام المتبادل والتقدير الكبير

وأشاد السقا خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بياسمين عبد العزيز، واصفًا إياها بالفنانة الموهوبة و«بنت البلد الجدعة»، مؤكدًا أن التعاون بينهما يسوده الاحترام المتبادل والتقدير الكبير.

وأوضح السقا أن الفيلم من تأليف الكاتب محمد الليثي، وإخراج معتز التوني، مشيرًا إلى أن التجربة ممتعة للغاية، وأن فريق العمل يتعاون بروح واحدة، قائلاً: «إحنا بنساعد بعض ومستمتعين بالشغل جدًا».

وخلال اللقاء، وجّه السقا رسائل خاصة لعدد من النجوم، مؤكدًا أن المخرج شريف عرفة يظل «الأستاذ» وصاحب فضل كبير، كما وصف الفنان محمد رمضان بالصديق المقرب، مشيرًا إلى دعمهما المتبادل. 

وتحدث عن علاقته الراحل هيثم أحمد زكي، موضحًا أنه كان قريبًا منه ومن والده.

كما أعلن تصالحه مع الناقد طارق الشناوي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما أصبحت قوية، ووجّه حديثًا خاصًا عن الزعيم عادل إمام، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم للاطمئنان عليه، قائلاً: «نحن نتشرف بالزعيم في كل مكان… عندنا الأهرامات وعادل إمام».

وأشاد السقا بالفنان باسم سمرة، واصفًا إياه بصاحب القلب الطيب والدموع القريبة، والكريم والجدع، مؤكدًا قوة العلاقة الإنسانية التي تجمعهما.

 رسالة صوتية من النجمة يسرا

وشهدت الحلقة رسالة صوتية مؤثرة من النجمة يسرا، أعربت خلالها عن حبها وتقديرها لأحمد السقا، واصفة إياه بالفنان الموهوب والفارس الحقيقي، والسند والظهر لأصدقائه، متمنية له دوام الصحة والنجاح.

ورد السقا على رسالة يسرا مؤكدًا أنها أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وأنه تعلّم منها الكثير، خاصة «جبر الخواطر»، مشددًا على فخره بصداقتها، ومتمنيًا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح.

