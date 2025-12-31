أحمد السقا: نتشرف بعادل إمام مثل الأهرامات.. ويكشف كواليس فيلمه مع ياسمين عبدالعزيز

كشف النجم أحمد السقا تفاصيل تعاونه الجديد مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم «خلي بالك من نفسك»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا خفيف الظل وقريبًا من القلب، ويعتمد على الكوميديا الراقية والمشاعر الإنسانية الصادقة.

الاحترام المتبادل والتقدير الكبير

وأشاد السقا خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بياسمين عبد العزيز، واصفًا إياها بالفنانة الموهوبة و«بنت البلد الجدعة»، مؤكدًا أن التعاون بينهما يسوده الاحترام المتبادل والتقدير الكبير.

وأوضح السقا أن الفيلم من تأليف الكاتب محمد الليثي، وإخراج معتز التوني، مشيرًا إلى أن التجربة ممتعة للغاية، وأن فريق العمل يتعاون بروح واحدة، قائلاً: «إحنا بنساعد بعض ومستمتعين بالشغل جدًا».

وخلال اللقاء، وجّه السقا رسائل خاصة لعدد من النجوم، مؤكدًا أن المخرج شريف عرفة يظل «الأستاذ» وصاحب فضل كبير، كما وصف الفنان محمد رمضان بالصديق المقرب، مشيرًا إلى دعمهما المتبادل.

وتحدث عن علاقته الراحل هيثم أحمد زكي، موضحًا أنه كان قريبًا منه ومن والده.

كما أعلن تصالحه مع الناقد طارق الشناوي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما أصبحت قوية، ووجّه حديثًا خاصًا عن الزعيم عادل إمام، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم للاطمئنان عليه، قائلاً: «نحن نتشرف بالزعيم في كل مكان… عندنا الأهرامات وعادل إمام».

وأشاد السقا بالفنان باسم سمرة، واصفًا إياه بصاحب القلب الطيب والدموع القريبة، والكريم والجدع، مؤكدًا قوة العلاقة الإنسانية التي تجمعهما.

رسالة صوتية من النجمة يسرا

وشهدت الحلقة رسالة صوتية مؤثرة من النجمة يسرا، أعربت خلالها عن حبها وتقديرها لأحمد السقا، واصفة إياه بالفنان الموهوب والفارس الحقيقي، والسند والظهر لأصدقائه، متمنية له دوام الصحة والنجاح.

ورد السقا على رسالة يسرا مؤكدًا أنها أيقونة من أيقونات السينما المصرية، وأنه تعلّم منها الكثير، خاصة «جبر الخواطر»، مشددًا على فخره بصداقتها، ومتمنيًا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح.