أمم إفريقيا| الكاميرون يهزم موزمبيق بثنائية ويتأهل في وصافة مجموعته
لماذا يجب أن نفرح ببدايات السنة الجديدة؟.. أمين الفتوى يوضح فلسفة البدايات مع الله
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏
أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية
أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
توك شو

أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

كشف النجم أحمد السقا عن كواليس اختياراته الفنية وأصعب التجارب التي مر بها خلال مشواره السينمائي، مؤكدًا أن نقطة البداية لأي عمل فني بالنسبة له هي السيناريو، قائلًا إنه لا يوافق على أي فيلم إلا بعد أن يشعر بانجذاب حقيقي للشخصية ويتخيل نفسه داخل تفاصيلها، ومن هنا تبدأ رحلة العمل.

 سهرة رأس السنة 

وألقى السقا خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بعض أبيات الشعر من تأليفه، مشيرًا إلى تأثره الشديد بالشاعر الكبير صلاح جاهين، الذي يعتبره أحد أهم مصادر إلهامه.

وتحدث السقا عن أوبريت «الليلة الكبيرة»، الذي شارك والده في تقديمه مع صلاح جاهين، موضحًا أن والده علمه فن تحريك العرائس، خاصة شخصية الأراجوز التي وصفها بأنها من أصعب أنواع العرائس، مؤكدًا أن إعادة تقديم مثل هذه الأعمال أصبحت صعبة لغياب الكوادر المتخصصة.

 النجوم الشباب

وخلال اللقاء، أشار السقا إلى بعض أفلامه الشهيرة، وتخيل أي من النجوم الشباب يمكنه إعادة تقديم هذه الشخصيات، موضحًا أن ابنه ياسين السقا قد يكون مناسبًا لفيلم «مافيا»، بينما يرى أن أحمد داش يمكنه تقديم شخصية «إبراهيم الأبيض»، وأحمد مالك مناسب لشخصيات أفلام «هروب اضطراري» و«تيمور وشفيقة».
 

شخصيات حقيقية على دراسة

وأكد السقا أن أكثر فيلم أرهقه نفسيًا وبدنيًا كان «إبراهيم الأبيض»، بينما يعتز بشكل خاص بفيلم «السرب»، واصفًا إياه بأنه من أقرب أعماله إلى قلبه، مشيرًا إلى أن فيلم «الجزيرة» مستوحى من الواقع، وأنه يحرص دائمًا عند تجسيد شخصيات حقيقية على دراسة أدق تفاصيلها.

تقديم الأدوار الخطرة والصعبة

وأوضح السقا أنه لا يتردد في تقديم الأدوار الخطرة والصعبة، مؤكدًا أن الله منحه القوة والشجاعة لخوض هذه التجارب، وكشف أن أصعب مشهد صوّره كان في فيلم «تيمور وشفيقة»، حيث شهد انفجار قنابل حقيقية أثناء التصوير في منطقة متنازع عليها حاليًا بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أنه ظل داخل كرة نار لمدة 22 ثانية وكان معرضًا للموت، لكن العناية الإلهية أنقذته.

كما كشف عن إصابته في عينه أثناء تصوير فيلم «الجزيرة»، مشددًا على أنه رغم المخاطر والإصابات لم يندم يومًا على أي دور قدمه، وتحدث كذلك عن كواليس خاصة من فيلم «هروب اضطراري».

وعلى جانب آخر، تلقى أحمد السقا رسالة تهنئة بالعام الجديد من المخرجة كاملة أبو ذكري، عبّرت خلالها عن محبتها وتقديرها له، واصفة إياه بالفنان الكبير والإنسان الجدع. 

ورد السقا مؤكدًا أنها مخرجة موهوبة، معربًا عن أمله في التعاون معها مجددًا، خاصة بعد آخر تجربة جمعتهما في عمل «العشق والهوى».

أحمد السقا النجم أحمد السقا رأس السنة السقا مافيا إبراهيم الأبيض

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

