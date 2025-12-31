ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات

علق الفنان أحمد السقا على أزمة طليقته الإعلامية مها الصغير الأخيرة والتى تفيد باتهامها بسرقة لوحات فنية من فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة وعن إمكانية العودة مجددا بينه وبين زوجته.



وقال أحمد السقا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس: إن ربما السبب فى ذلك هو نوع من أنواع الضغط النفسي. معلقا: “إحنا عيشنا مع بعض سنين ومحصلش كدا والزن على الودان أمر من السحر، قد يكون الصحبة المحيطة الله أعلم وسمعت أنها اعتذرت وجل من لا يسهو”.



وكشف أيضا أحمد السقا عن إمكانية عودته لـ مها الصغير بعد انفصالهما ، قائلا: “الله أعلم بس الوضع اللي أنا فيه دلوقتى أنا مستقر وبحاول أرمم شوية حاجات اتكسرت في الدنيا وربنا ألهمني بأسرع مما يكون”.

أحمد السقا يتحدث عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد

كشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني بالغ التأثير جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، معبرًا عن حجم الصدمة التي شعر بها بعد رحيله، ومؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة المشاركة في دفنه، رغم مروره بتجارب مشابهة من قبل.

رحيل سليمان عيد

وأوضح السقا خلال حواره ببرنامج «واحد من الناس» أنه سبق له دفن جده بنفسه، إلا أن رحيل سليمان عيد كان مختلفًا تمامًا، قائلاً: «مقدرتش أدفنه… قلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي، إزاي أدفن نفسي؟»، في تعبير صادق عن عمق الوجع وقوة العلاقة التي جمعتهما.

