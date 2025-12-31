«فضفضت قوي» من جملة تريند لنجاح كاسح.. معتز التوني يكشف أسرار البودكاست مع عمرو الليثي

كشف المخرج معتز التوني كواليس نجاح بودكاست «فضفضت قوي»، خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، متحدثًا عن رحلة البرنامج منذ فكرته الأولى وحتى تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على المنصات الرقمية.

وأوضح التوني أن فكرة البودكاست وُلدت بالصدفة، بعد ظهوره ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق، حيث قال جملة تحولت إلى «تريند»، ومنها جاءت الفكرة التي تطورت بعد لقائه بصديقه الجنايني، ليتم الاتفاق على خروج البرنامج للنور.

استمرار البرنامج حتى ما قبل رمضان

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير، مؤكدًا أن المسؤولين اتفقوا معه على استمرار البرنامج حتى ما قبل شهر رمضان، وتم بالفعل تصوير الجزء الثاني منه.

كواليس الحلقات الأولى

وتحدث التوني عن كواليس الحلقات الأولى، مشيرًا إلى أن أولى حلقاته كانت مع الفنان هشام ماجد، الذي وصفه بـ«وش السعد»، مؤكدًا أنه كان متوترًا في البداية، لكن هشام ماجد ساعده على كسر الحاجز والخروج بعفوية.

كما ضرب مثالًا بحلقة الفنانة ريهام عبد الغفور، التي كشفت خلالها أسرارًا وكواليس تُذاع لأول مرة، ما شكّل مفاجأة للجمهور.

وأوضح أن حلقة المخرج أحمد الجندي حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة وأن صداقتهما تمتد لأكثر من 30 عامًا، وتم خلالها كشف أسرار خاصة، كما أشاد بحلقة الفنان محمد عبد الرحمن، التي خرجت بشكل مختلف وحققت تفاعلًا واسعًا بسبب حديثهما العفوي عن الأكل، ومنها خرجت جملة «بيت شور» التي تصدرت الترند.

الصدق والبساطة والتلقائية

وأكد التوني أن سر نجاح «فضفضت قوي» يعود إلى الصدق والبساطة والتلقائية، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يعتمد على «اسكريبت»، وإنما يسير بعفوية كاملة، وكل ما يخطر بباله يقوله دون ترتيب مسبق.

وأضاف أن بعض الحلقات شهدت مواقف غير متوقعة، مثل حلقة مصطفى أبو سريع التي وصفها بأنها كانت مليئة بحكايات غريبة وضحك متواصل، وحلقة ماجد الكدواني التي احتاجت تركيزًا شديدًا نظرًا لثقافته وعمقه الفني، بينما فاجأه الفنان محمد ثروت بإحضار إكسسوارات واستخدامها خلال الحلقة.

وتمنى معتز التوني استضافة عدد من النجوم في الفترة المقبلة، من بينهم منى زكي، كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، مشيرًا إلى أن أغرب الاعترافات كانت في حلقتي ريهام عبد الغفور ومي كساب، وهو ما ظهر في ردود فعل الجمهور التي عُرضت خلال الحلقة.

تأثير والده في تكوين شخصيته

وعلى المستوى الشخصي، تحدث التوني عن تأثير والده الكبير في تكوين شخصيته، معترفًا بأنه يشعر بالقلق قبل أي مشروع فني جديد، ويترقب دائمًا ردود الأفعال، مؤكدًا أنه شخص بسيط، طيب، سريع التسامح، لكنه يغضب إذا تم التعدي على حقه.

كما كشف عن تفاصيل من حياته الدراسية، مؤكدًا أنه لم يكن متفوقًا دراسيًا، وحصل على 64% في الثانوية العامة.

وأضاف أنه استفاد كثيرًا من عمله مساعدًا للمخرج طارق العريان في فيلم «تيتو»، كاشفًا عن حبه لأكلات مثل الرز بالبسلة والسبانخ والسمك بجميع أنواعه، وعشقه للهدوء والتسوق من السوبر ماركت، متمنيًا تقديم أفلام تتجاوز إيراداتها 100 مليون جنيه، وأن يستمر نجاحه الفني خلال عام 2026 بأعمال سينمائية قوية.

وفي ختام اللقاء، كرّم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي المخرج معتز التوني، وأهداه درع قناة الحياة تقديرًا لنجاحه الكبير وبصمته المميزة من خلال بودكاست «فضفضت قوي».