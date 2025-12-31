قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«فضفضت قوي» من جملة تريند لنجاح كاسح.. معتز التوني يكشف أسرار البودكاست مع عمرو الليثي

معتز التوني
معتز التوني
محمد البدوي

كشف المخرج معتز التوني كواليس نجاح بودكاست «فضفضت قوي»، خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، متحدثًا عن رحلة البرنامج منذ فكرته الأولى وحتى تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على المنصات الرقمية.

وأوضح التوني أن فكرة البودكاست وُلدت بالصدفة، بعد ظهوره ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق، حيث قال جملة تحولت إلى «تريند»، ومنها جاءت الفكرة التي تطورت بعد لقائه بصديقه الجنايني، ليتم الاتفاق على خروج البرنامج للنور.

 استمرار البرنامج حتى ما قبل رمضان

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير، مؤكدًا أن المسؤولين اتفقوا معه على استمرار البرنامج حتى ما قبل شهر رمضان، وتم بالفعل تصوير الجزء الثاني منه.

 كواليس الحلقات الأولى

وتحدث التوني عن كواليس الحلقات الأولى، مشيرًا إلى أن أولى حلقاته كانت مع الفنان هشام ماجد، الذي وصفه بـ«وش السعد»، مؤكدًا أنه كان متوترًا في البداية، لكن هشام ماجد ساعده على كسر الحاجز والخروج بعفوية. 

كما ضرب مثالًا بحلقة الفنانة ريهام عبد الغفور، التي كشفت خلالها أسرارًا وكواليس تُذاع لأول مرة، ما شكّل مفاجأة للجمهور.

وأوضح أن حلقة المخرج أحمد الجندي حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة وأن صداقتهما تمتد لأكثر من 30 عامًا، وتم خلالها كشف أسرار خاصة، كما أشاد بحلقة الفنان محمد عبد الرحمن، التي خرجت بشكل مختلف وحققت تفاعلًا واسعًا بسبب حديثهما العفوي عن الأكل، ومنها خرجت جملة «بيت شور» التي تصدرت الترند.

الصدق والبساطة والتلقائية

وأكد التوني أن سر نجاح «فضفضت قوي» يعود إلى الصدق والبساطة والتلقائية، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يعتمد على «اسكريبت»، وإنما يسير بعفوية كاملة، وكل ما يخطر بباله يقوله دون ترتيب مسبق.

وأضاف أن بعض الحلقات شهدت مواقف غير متوقعة، مثل حلقة مصطفى أبو سريع التي وصفها بأنها كانت مليئة بحكايات غريبة وضحك متواصل، وحلقة ماجد الكدواني التي احتاجت تركيزًا شديدًا نظرًا لثقافته وعمقه الفني، بينما فاجأه الفنان محمد ثروت بإحضار إكسسوارات واستخدامها خلال الحلقة.

وتمنى معتز التوني استضافة عدد من النجوم في الفترة المقبلة، من بينهم منى زكي، كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، مشيرًا إلى أن أغرب الاعترافات كانت في حلقتي ريهام عبد الغفور ومي كساب، وهو ما ظهر في ردود فعل الجمهور التي عُرضت خلال الحلقة.

 

 تأثير والده في تكوين شخصيته

وعلى المستوى الشخصي، تحدث التوني عن تأثير والده الكبير في تكوين شخصيته، معترفًا بأنه يشعر بالقلق قبل أي مشروع فني جديد، ويترقب دائمًا ردود الأفعال، مؤكدًا أنه شخص بسيط، طيب، سريع التسامح، لكنه يغضب إذا تم التعدي على حقه.

 كما كشف عن تفاصيل من حياته الدراسية، مؤكدًا أنه لم يكن متفوقًا دراسيًا، وحصل على 64% في الثانوية العامة.

وأضاف أنه استفاد كثيرًا من عمله مساعدًا للمخرج طارق العريان في فيلم «تيتو»، كاشفًا عن حبه لأكلات مثل الرز بالبسلة والسبانخ والسمك بجميع أنواعه، وعشقه للهدوء والتسوق من السوبر ماركت، متمنيًا تقديم أفلام تتجاوز إيراداتها 100 مليون جنيه، وأن يستمر نجاحه الفني خلال عام 2026 بأعمال سينمائية قوية.

وفي ختام اللقاء، كرّم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي المخرج معتز التوني، وأهداه درع قناة الحياة تقديرًا لنجاحه الكبير وبصمته المميزة من خلال بودكاست «فضفضت قوي».

معتز التوني المخرج معتز التوني فضفضت قوي عمرو الليثي المنصات الرقمية إبراهيم فايق ريهام عبد الغفور طارق العريان تيتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

الصداع

بدل المسكنات.. أكلات غير تقليدية توقف الصداع

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

بالصور

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد