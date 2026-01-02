قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتز التوني يشيد بموهبة حاتم صلاح: يرفع أي مشهد ويترك بصمة حتى كضيف شرف

أكد المخرج معتز التوني أن الفنان حاتم صلاح يمتلك موهبة استثنائية تجعله قادرًا على رفع مستوى أي مشهد يشارك فيه، مشيرًا إلى أنه حتى في أدوار ضيف الشرف يترك بصمة واضحة ويضيف قيمة فنية للعمل.

محطات بداياته الفنية وكواليس مشواره

جاء ذلك خلال استضافة حاتم صلاح في برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC مصر، حيث تحدث عن محطات بداياته الفنية وكواليس مشواره، معترفًا بأنه يشعر ببعض التوتر والقلق قبل الظهور في البرامج التليفزيونية.

 لحظة خفيفة الظل

وشهدت الحلقة لحظة خفيفة الظل عندما تدخل المخرج معتز التوني مازحًا قائلًا: «وأنا آخر واحد ممكن يقلق من الظهور في البرامج»، ما أشعل أجواء من الضحك داخل الاستوديو وأضفى روحًا مرحة على الحوار.

 ارتباطه الإنساني والمهني

وأعرب حاتم صلاح عن ارتباطه الإنساني والمهني الكبير بالمخرج معتز التوني، مؤكدًا أنه من أقرب الأشخاص إلى قلبه، وأن وجوده في حياته يمثل مصدر سعادة ودعم حقيقي، في ظل علاقة قائمة على الاحترام والتفاهم المشترك.

صناع الفن

كما حرص على توجيه الشكر لعدد من صناع الفن الذين كان لهم دور مؤثر في نجاحه، وفي مقدمتهم المخرج خيري بشارة، وأحمد الجندي، ومكي، وأحمد أمين، مؤكدًا أن دعمهم وثقتهم في موهبته كان لهما أثر كبير في مسيرته الفنية.

