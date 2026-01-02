قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
صفقة ضخمة.. الداخلية تحبط محاولة لجب مخدرات بربع مليار جنيه

مصطفى الرماح

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 240 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية) بمحاولة جلب كميات من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" والمواد الخام المكونة له لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم وبحوزتهم (94 كيلو جرام من مخدر الحشيش الإصطناعى - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – الأدوات المستخدمة فى التصنيع – "3 سيارات ، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى –17 هاتف محمول).

وتُقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (240 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

خطيب المسجد النبوي

كذب من ادعاه لنفسه.. خطيب المسجد النبوي يؤكد انفراد الله بعلم الغيب

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

