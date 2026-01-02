قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلـت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جهودها المكثفة للتصدي لبؤر جلب والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بنطاق عدد من المحافظات، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تمهيدًا لترويجها على نطاق واسع، متخذين من بعض المناطق ملاذًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ماذا حدث؟

وعقب تقنين الإجراءات، وبتوجيهات مباشرة من مدير أمن سوهاج، تم استهداف هذه البؤر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث بادر أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات؛ ما أسفر عن مصرعه عقب تبادل إطلاق النار بمحافظة سوهاج.

وتبين أن العنصر المتوفي محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، شملت “القتل، والسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات، والبلطجة”.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت “الحشيش، والهيروين، والشابو”، إلى جانب 15 قطعة سلاح ناري، بينها 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و3 فرد خرطوش.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار مديرية أمن سوهاج في توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، وفرض السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مخدرات طن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يفتتح مسجد السميع العليم في برانيس جنوب مرسى علم

فقيد أوقاف سوهاج

شهيد العمل.. وزير الأوقاف ينعى مفتش أوقاف غرب البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية

حبس عامل بسوهاج لإشعاله النار في "توكتوك" ربة منزل

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد