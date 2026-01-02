مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج

واصلـت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جهودها المكثفة للتصدي لبؤر جلب والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بنطاق عدد من المحافظات، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تمهيدًا لترويجها على نطاق واسع، متخذين من بعض المناطق ملاذًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ماذا حدث؟

وعقب تقنين الإجراءات، وبتوجيهات مباشرة من مدير أمن سوهاج، تم استهداف هذه البؤر الإجرامية بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث بادر أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات؛ ما أسفر عن مصرعه عقب تبادل إطلاق النار بمحافظة سوهاج.

وتبين أن العنصر المتوفي محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، شملت “القتل، والسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات، والبلطجة”.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت “الحشيش، والهيروين، والشابو”، إلى جانب 15 قطعة سلاح ناري، بينها 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و3 فرد خرطوش.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار مديرية أمن سوهاج في توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، وفرض السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.