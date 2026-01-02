قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
نسبة الإنجاز تخطت الـ 95%.. الحكومة تكشف تطورات العمل في حدائق الفسطاط

الحمصاني
الحمصاني
عادل نصار

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطورات العمل في مشروع حدائق الفسطاط، مؤكدا أن المشروع العملاق يقترب من محطته الأخيرة بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع بشكل دوري وضع اللمسات النهائية للمشروع، مشيرا إلى أن الأعمال المتبقية تقتصر على بعض الخدمات والتشطيبات البسيطة التي تسبق الافتتاح الرسمي.

وأضاف متحدث الحكومة، أن المشروع يمثل نقلة حضارية تجمع بين الحداثة وعبق التاريخ، حيث تم مراعاة قدسية المنطقة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص، وتطبيق معايير «اليونسكو» في الحفاظ على التراث؛ لتصبح الحديقة واحدة من أكبر المقاصد السياحية والثقافية في قلب القاهرة التاريخية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح خطة إدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط بعد اكتمالها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبرات القطاع الخاص؛ لإدارة المرفق وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان استدامة الجودة والصيانة.

وفيما يخص الملف الاجتماعي، أكد الحمصاني أن الدولة المصرية تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى في كل مشروعات التطوير، موضحا أنه تم التعامل مع كل التداخلات السكانية بمبدأ «التعويض العادل»، سواء من خلال توفير مساكن بديلة مجهزة، أو تعويضات مادية مرضية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم تضرر أي مواطن.

وأشار إلى أن تطوير منطقة الفسطاط يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير القاهرة التاريخية، بالتوازي مع مشروعات كبرى مثل «هضبة الأهرامات»؛ لخلق متنفس بيئي وسياحي عالمي للمصريين والأجانب، مع الالتزام التام بالهوية التراثية الفريدة للمكان.

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

مدرب السنغال: السودان خصم قوي ولا مجال للاستهانة به

فرمان الفيفا يمنع 5 أندية مصرية من القيد مع انطلاق الميركاتو الشتوي

المغنية الإيطالية باوزيني تحيي حفل افتتاح دورة ألعاب ميلانو كورتينا الشتوية

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

