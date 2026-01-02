بإطلالة مختلفة.. أحمد سعد يتألق بحفل الشارقة

أحيا الفنان أحمد سعد حفل أسطوري وواحدة من أقوى حفلات موسم رأس السنة على مسرح المجاز في إمارة الشارقة، وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل لافت عكس شعبية النجم الكبيرة وحضوره المميز على المسرح.

وقدم سعد، باقة من أشهر أغنياته التي أشعلت أجواء الحفل، وسط حماس الجمهور الذي تفاعل معه بالغناء والتصفيق طوال فقرات السهرة، في أجواء احتفالية مبهجة استقبل بها الحضور عام 2026.

أحمد سعد

وعبر أحمد سعد عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل، قائلًا: اتبسطت جدًا إني بدأت 2026 مع الناس اللذيذة اللي طاقتهم حلوة، بتمنى لكل الناس سنة سعيدة مليانة فرح ونجاح.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة النجاحات المتتالية التي يحققها أحمد سعد، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدرته على جذب جمهور واسع في مختلف المناسبات الكبرى.

وتألق النجم أحمد سعد خلال الفترة الماضية في العديد من الحفلات الغنائية في إنجلترا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى، كما يحضّر لعدد من المفاجآت الغنائية التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

أحمد سعد

أغاني أحمد سعد

من جهة أخرى، أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".