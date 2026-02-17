نائب محافظ البحر الأحمر تبحث تطبيق قانون التقنين مع رؤساء المدن والوحدات المحلية

عقدت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات تطبيق قانون التقنين رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة سرعة تنفيذ منظومة التقنين وتيسير الإجراءات أمام المواطنين بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة.

حضر الاجتماع اللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن رأس غارب وسفاجا والشلاتين، ورئيس حي جنوب الغردقة، إلى جانب مديري إدارات الشؤون القانونية والهندسية والأملاك والإيرادات، ووحدة الحجز الإداري بالمحافظة والمدن، والمركز التكنولوجي.

وتناول الاجتماع شرح قانون التقنين رقم 168 لسنة 2025، وآلية التقديم على منظومة التقنين الإلكترونية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب تقديم الطلبات، مع الرد على كافة استفسارات الحضور المتعلقة بالقانون وكيفية التعامل مع الملفات.

وأكدت نائب المحافظ أهمية توعية المواطنين بسرعة التقديم للبت في الطلبات، بما يسهم في استقرار الأوضاع وتحقيق الأمن لهم، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية في جميع المدن والمراكز لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين ومساعدتهم في استكمال الإجراءات بشكل سلس وسريع.

كما شددت على متابعة الطلبات المقدمة بشكل دوري، والتنسيق بين الإدارات المختلفة لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، بما يضمن سرعة البت في جميع الطلبات وتحقيق العدالة وتوفير الحقوق لكافة المستفيدين.