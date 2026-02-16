ليندسي جراهام: تغيير النظام في طهران هو الحل الأمثل للمشاكل

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، يوم الاثنين، إن تغيير النظام في طهران هو "الحل الأمثل للمشاكل التي تخلقها إيران"،

وجاءت تصريحات السيناتور الأمريكي خلال زيارته لإسرائيل قبل يوم من المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف بسويسرا.

واعتراف جراهام بمخاطر الرد الإيراني واحتمال وقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية، لكنه قال إن "الخطر أقل من مجرد التراجع عن تقديم المساعدة للشعب كما وعدتم"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح السيناتور الجمهوري "نحن على وشك القضاء على أكبر دولة راعية للإرهاب في المنطقة"، مضيفا أنه "واثق من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان القدرة على توجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني".

وأكد أن القرار النهائي بشأن شنّ ضربة عسكرية ضد إيران قد يُتخذ "في غضون أسابيع، وليس أشهر"، موضحا أن "النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979، فالاقتصاد مُنهار، والجيش مُنهك، والشعب الإيراني في الشوارع يُطالب بإنهاء القمع".