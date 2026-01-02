قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم أفريقيا مجانا؟

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل، في السادسة مساءً، على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. 

الفراعنة يدخلون اللقاء بعزيمة كبيرة؛ بعد مشوار قوي في دور المجموعات، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة تَعِد بالكثير من الإثارة والتحدي على طريق الحفاظ على حلم التأهل نحو الأدوار النهائية.

كيفية مشاهدة مباراة مصر وبنين مجانًا

في إطار اهتمام الجماهير بمتابعة المباراة أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل اللقاء مباشرة ليتمكن المشجعون من متابعة المباراة دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة. 

ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبنين

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1، وجنوب إفريقيا 1–0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ 16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تغييرات حسام حسن في التشكيلة الأساسية

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تعديل كامل على التشكيل، مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة، مع الدفع بلاعبين جدد في كل المراكز لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر منتخب بنين كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر وبنين مصر وبنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

السنغاا

مدرب السنغال: السودان خصم قوي ولا مجال للاستهانة به

اتحاد الكرة

فرمان الفيفا يمنع 5 أندية مصرية من القيد مع انطلاق الميركاتو الشتوي

دورة الألعاب الأولمبية

المغنية الإيطالية باوزيني تحيي حفل افتتاح دورة ألعاب ميلانو كورتينا الشتوية

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد