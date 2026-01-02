اللقاء 115 في المسيرة القارية.. مصر تواجه بنين لمواصلة الحلم الأفريقي

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، كتابة فصول جديدة من تاريخه القاري حين يلتقي مع منتخب بنين في تمام السادسة مساء بعد غد الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

المباراة رقم 115 في تاريخ مشاركات الفراعنة بأمم أفريقيا

وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة في مسيرة الفراعنة إذ تعد المباراة رقم 115 لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما خاض 111 مباراة في النسخ السابقة إضافة إلى 3 مباريات في النسخة الحالية ليصل إجمالي مبارياته قبل لقاء بنين إلى 114 مباراة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بروح معنوية عالية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين مهمين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا إلى جانب تعادل وحيد أمام منتخب أنجولا ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب بنين صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب السنغال فيما جاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 قبل أن يحقق انتصارا ثمينا على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل ثم اختتم مرحلة المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ليؤكد أحقيته بصدارة مجموعته ويواصل طريقه بثبات نحو المنافسة على اللقب القاري.

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2026 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

تغييرات حسام حسن في التشكيلة الأساسية

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تعديل كامل على التشكيلة مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة مع الدفع بلاعبين جدد في كافة المراكز لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.