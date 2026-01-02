قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟
فيديو جراف

أحمد السقا يكشف أسرارًا إنسانية مؤثرة عن الراحل سليمان عيد

علاقة السقا بسليمان عيد
علاقة السقا بسليمان عيد
كريم ناصر

كشف الفنان أحمد السقا، عن أسرار و تفاصيل عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد.

وقال الفنان أحمد السقا عن علاقته وصداقته بالفنان سليمان عيد التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة دفنه، رغم أنه سبق له دفن جده بنفسه، مشيرًا إلى عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.

وقال السقا، خلال حواره التليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس»، إنه عندما توفي الفنان سليمان عيد، لم يتمكن من المشاركة في دفنه، مضيفًا: «أنا دفنت جدي قبل كده، لكن سليمان عيد مقدرتش أدفنه، وقلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي.. هادفن نفسي إزاي؟»، في تعبير صادق عن حجم الصدمة والألم.

وأضاف أحمد السقا أن الفنان سليمان عيد يُعد من النماذج الإنسانية النادرة، مؤكدًا أنه كان واثقًا بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة، لما تحلّى به من صفاء قلب ونقاء سريرة، لافتًا إلى أنه عاش معه فترات طويلة وكانت علاقتهما أقرب من علاقة الأقارب.

احمد السقا سليمان عيد وفاة سليمان عيد

