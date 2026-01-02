أحمد السقا يكشف أسرارًا إنسانية مؤثرة عن الراحل سليمان عيد

كشف الفنان أحمد السقا، عن أسرار و تفاصيل عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد.

وقال الفنان أحمد السقا عن علاقته وصداقته بالفنان سليمان عيد التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة دفنه، رغم أنه سبق له دفن جده بنفسه، مشيرًا إلى عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.

وقال السقا، خلال حواره التليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس»، إنه عندما توفي الفنان سليمان عيد، لم يتمكن من المشاركة في دفنه، مضيفًا: «أنا دفنت جدي قبل كده، لكن سليمان عيد مقدرتش أدفنه، وقلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي.. هادفن نفسي إزاي؟»، في تعبير صادق عن حجم الصدمة والألم.

وأضاف أحمد السقا أن الفنان سليمان عيد يُعد من النماذج الإنسانية النادرة، مؤكدًا أنه كان واثقًا بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة، لما تحلّى به من صفاء قلب ونقاء سريرة، لافتًا إلى أنه عاش معه فترات طويلة وكانت علاقتهما أقرب من علاقة الأقارب.