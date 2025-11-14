لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة

تصدرت تصريحات المطربة نانسي عجرم، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن بداية دخولها المجال الفني.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، فيديو للمطربة نانسي عجرم وهي صغيرة أثناء حفل غنائي، مما أثار ضحك المطربة اللبنانية أثناء الحلقة.

وقالت نانسي عجرم: أنا وقتها كان عمري 9 سنوات، مشيرة إلى إصرار والدها على الغناء.

وقالت نانسي عجرم، إنها الآن ترى أنها وصلت إلى النجاح بمجهود وتعب ولازم تقدره وتقدر حالها بعدما كانت تضغط على نفسها قبل ذلك، مضيفة: “أنا بحتفل بنجاحي”.

العمر بالنسبة لي مجرد رقم

وتابعت أن العمر بالنسبة لها ليس مجرد رقم وإنما هو روح مرحة، حيث احتفلت بعيد ميلادها الأربعين ولكن أكملت مازحة "احتفلت بالأربعين من سنتين".

وقالت نانسي عجرم: المدرسة اللي كنت فيها وبابا كان بيحط على يافطة أمام المدرسة إعلان لحفلة نانسي عجرم، والمدير يجي يعيطلي ويقولي كيف بابا يحط اسمك وصورتك أمام المدرسة.

وتابعت: تواصلوا مع بابا وأقنعوه أنه ما بيصير وخليها تركز على الدرس، وبابا كان بيسمع من هون ويطلع من هون.

وأوضحت أن والدتها كانت تتعاطف معها وكانت تتحمل فوق طاقتها وكانت مرحلة صعبة في عمري.

وقالت نانسي عجرم، إن أول حفلة لها في الغناء كانت في مصر وكانت حفلة جماهيرية كبيرة وشفت جمهور كأنه أنا من زمان بغني وعندي جمهور كتير.

وتابعت: انبسطت وقولت بدي أغنية لمصر وتم الاتفاق على أغنية "لو سألتك انت مصري تقولي ايه".