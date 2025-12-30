قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب

ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي تعمل الآن بشكل جيد وبدون أي أعطال مع طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات المحدد لها الامتحان اليوم .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد رداً على شكاوى البعض من عدم ظهور درجات بعد انتهاء الامتحان : الدرجات لن تظهر للطالب على المنصة وبالتالي هذا الوضع طبيعي وليس معناه وجود أي ضرر على الطالب

وقال المصدر : أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أتموا امتحان  البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرا ١٣٩ الف طالب من إجمالي ٢٢٦ ألف و٤٥٩ طالب في ٨ محافظات هي (القاهرة -  كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الاسكندرية).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتابع بصورة لحظية، استكمال الطلاب أداء الاختبار عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لأداء الاختبار دون معوقات.

وكان قد شهد جروب حوار مجتمعي تربوي، استغاثات عديدة من أولياء الأمور بشأن تعطل منصة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع طلاب الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات اليوم.

وقالت ولاء حسين : امتحان البرمجة لأولى ثانوي في محافظة القاهرة “مش بيفتح مع معظم الطلبة” ، وبعض الطلبة فتح لهم الامتحان لكن باللغة اليابانية ، وطلبة تانيه بيديهم  “Erorr ” ، والمدرسين بيقولوا ده “عطل عام” .. وأضافت : “ايه ذنب الطلبة؟”.

وقالت سماح حافظ: الولاد في الفصول مش عارفين يعملوا ايه ومتوترين ، فيه اللي بيدخل بياناته مش بتتسجل وفيه اللي دخل ومش بياخد درجة وفيه اللي المنصة بتخرجه اصلا من الامتحان … ياريت حد يوصل صوتنا للمديرية وسيادة الوزير ولادنا منهارين في المدارس.

كما قالت رانيا مصطفى: المنصة مفتحتش ، وفي ولاد المنصة فتحت معاهم وقفلت على طول وسجلت أنهم دخلوا ومحلوش حاجة. 

وقالت مروة فايز: واحنا فتح من غير اجابات اصلا ارقام بس ومفيش اجابه يختاروا ومعظم الاسئله بالياباني.

وقال محمد أشرف خليل : من الساعة تسعة لحد دلوقتي الامتحان ما فتحش .. لابد من حل المشكلات التقنية قبل ما يفكروا يمتحنوا الطلبة.

