نانسي عجرم تغني في عمر 9 سنوات.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، المطربة نانسي عجرم، في حلقة جديدة من برنامجها الشهير "معكم منى الشاذلي".

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، فيديو للمطربة نانسي عجرم وهي صغيرة أثناء حفل غنائي، مما أثار ضحك المطربة اللبنانية أثناء الحلقة.

وقالت نانسي عجرم: أنا وقتها كان عمري 9 سنوات، مشيرة إلى إصرار والدها على الغناء.

وقالت نانسي عجرم، إنها الآن ترى أنها وصلت إلى النجاح بمجهود وتعب ولازم تقدره وتقدر حالها بعدما كانت تضغط على نفسها قبل ذلك، مضيفة: “أنا بحتفل بنجاحي”.

وتابعت أن العمر بالنسبة لها ليس مجرد رقم وإنما هو روح مرحة، حيث احتفلت بعيد ميلادها الأربعين ولكن أكملت مازحة "احتفلت بالأربعين من سنتين".