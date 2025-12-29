ريلمي تجهز هاتفا ببطارية 10,001 ملي أمبير الأكبر في السوق

كشفت تسريبات جديدة عن هاتف قادم من ريلمي مزود ببطارية سعة 10,001 ملي أمبير، ما يجعله الهاتف الذكي الوحيد في السوق الذي يتجاوز حاجز 10,000 ملي أمبير.

ويأتي الجهاز المتوقع إطلاقه في فبراير 2026 استجابة لـ الطلب المتزايد على هواتف بأداء طويل الأمد خاصة بين محبي الألعاب والاستخدام المكثف.

بطارية عملاقة تتجاوز التوقعات

يحمل الهاتف بطارية Li-Po بسعة 10,001 ملي أمبير تُعد الأكبر على الإطلاق في فئة الهواتف الذكية المتاحة تجارياً.

وتشير التسريبات إلى وزن إجمالي للهاتف يقترب من 250 جراماً، مع سُمك يتجاوز 10 ملي متر ليستوعب البطارية العملاقة.

استقلالية تدوم 5 أيام

وفقاً للتسريبات، ستدوم البطارية حتى 120 ساعة (5 أيام كاملة) في الاستخدام العادي، و72 ساعة مع ألعاب مستمرة.

كما تدعم شحن سريع 80 واط يُكمل الشحن الكامل في 90 دقيقة، مع شحن لاسلكي 30 واط.

مواصفات تقنية متوازنة

يأتي الهاتف بـ شاشة LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج Snapdragon 7 Gen 3 وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

كما يحمل تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت ونظام تبريد بغرفة بخار VC.

كاميرا بسيطة لتقليل الوزن

يحمل الجهاز كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع عدسة عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 16 ميجابكسل، بينما لا توجد عدسة تليفوتو لتقليل الوزن والحجم، كما يدعم تسجيل فيديو 4K بـ30 إطاراً.

تصميم قوي وحماية شاملة

صُنِع الهاتف من إطار بلاستيكي معزز بالألياف الزجاجية مع ظهر بلاستيكي متين، بـ مقاومة IP65 للماء والغبار.

كما يزن 248 جراماً بسُمك 10.6 ملم، مع مقبس سماعات 3.5 ملم ومنفذ USB-C 3.2.

نظام Realme UI 6.0 مُحسّن

يعمل الهاتف بـ Realme UI 6.0 المبني على Android 15، مع وضع طويل الأمد يُقلّل استهلاك الطاقة تلقائياً عند نسبة بطارية منخفضة، كما يدعم 3 سنوات تحديثات رئيسية و4 سنوات أمان.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

تشير التسريبات إلى إطلاق صيني في 14 فبراير 2026 من ريلمي، مع إطلاق عالمي في مارس 2026.

ويُتوقع أن يبدأ السعر من 3499 يوان صيني (حوالي 490 دولار أمريكي) للنسخة الأساسية.

استهداف فئة محددة من المستخدمين

تستهدف ريلمي المستخدمين الذين يقضون وقتاً طويلاً خارج البيت دون إمكانية الشحن المتكرر، مثل الرحالة والعاملين بالميدان وهواة التخييم.

كما تركز على فئة الموظفين الذين يستخدمون الهاتف بكثافة طوال ساعات العمل.

منافسة مع هواتف أخرى ثقيلة

سيتنافس هذا الهاتف مع Honor Win (بطارية 10,000 ملّي أمبير) وRedmi K80 Gaming (بطارية 6000 ملّي أمبير) في فئة الهواتف الموجهة للاستخدام الممتدK لكن ريلمي تميز نفسها بالبطارية الأكبر على الإطلاق.

نشرت التسريبات عبر حسابات صينية موثوقة على Weibo مع صور تخطيطية دقيقة.

كما تطابقت المعلومات مع شهادات 3C والتسجيلات الأولية لدى سلطات الاتصالات الصينية.