قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تجهز هاتفا ببطارية 10,001 ملي أمبير الأكبر في السوق

بطارية
بطارية
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة عن هاتف قادم من ريلمي مزود ببطارية سعة 10,001 ملي أمبير، ما يجعله الهاتف الذكي الوحيد في السوق الذي يتجاوز حاجز 10,000 ملي أمبير.

 ويأتي الجهاز المتوقع إطلاقه في فبراير 2026 استجابة لـ الطلب المتزايد على هواتف بأداء طويل الأمد خاصة بين محبي الألعاب والاستخدام المكثف.

بطارية عملاقة تتجاوز التوقعات

يحمل الهاتف بطارية Li-Po بسعة 10,001 ملي أمبير تُعد الأكبر على الإطلاق في فئة الهواتف الذكية المتاحة تجارياً. 

وتشير التسريبات إلى وزن إجمالي للهاتف يقترب من 250 جراماً، مع سُمك يتجاوز 10 ملي متر ليستوعب البطارية العملاقة.

استقلالية تدوم 5 أيام

وفقاً للتسريبات، ستدوم البطارية حتى 120 ساعة (5 أيام كاملة) في الاستخدام العادي، و72 ساعة مع ألعاب مستمرة. 

كما تدعم شحن سريع 80 واط يُكمل الشحن الكامل في 90 دقيقة، مع شحن لاسلكي 30 واط.

مواصفات تقنية متوازنة

يأتي الهاتف بـ شاشة LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج Snapdragon 7 Gen 3 وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت. 

كما يحمل تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت ونظام تبريد بغرفة بخار VC.

كاميرا بسيطة لتقليل الوزن

يحمل الجهاز كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع عدسة عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 16 ميجابكسل، بينما لا توجد عدسة تليفوتو لتقليل الوزن والحجم، كما يدعم تسجيل فيديو 4K بـ30 إطاراً.

تصميم قوي وحماية شاملة

صُنِع الهاتف من إطار بلاستيكي معزز بالألياف الزجاجية مع ظهر بلاستيكي متين، بـ مقاومة IP65 للماء والغبار. 

كما يزن 248 جراماً بسُمك 10.6 ملم، مع مقبس سماعات 3.5 ملم ومنفذ USB-C 3.2.

نظام Realme UI 6.0 مُحسّن

يعمل الهاتف بـ Realme UI 6.0 المبني على Android 15، مع وضع طويل الأمد يُقلّل استهلاك الطاقة تلقائياً عند نسبة بطارية منخفضة، كما يدعم 3 سنوات تحديثات رئيسية و4 سنوات أمان.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

تشير التسريبات إلى إطلاق صيني في 14 فبراير 2026 من ريلمي، مع إطلاق عالمي في مارس 2026. 

ويُتوقع أن يبدأ السعر من 3499 يوان صيني (حوالي 490 دولار أمريكي) للنسخة الأساسية.

استهداف فئة محددة من المستخدمين

تستهدف ريلمي المستخدمين الذين يقضون وقتاً طويلاً خارج البيت دون إمكانية الشحن المتكرر، مثل الرحالة والعاملين بالميدان وهواة التخييم. 

كما تركز على فئة الموظفين الذين يستخدمون الهاتف بكثافة طوال ساعات العمل.

منافسة مع هواتف أخرى ثقيلة

سيتنافس هذا الهاتف مع Honor Win (بطارية 10,000 ملّي أمبير) وRedmi K80 Gaming (بطارية 6000 ملّي أمبير) في فئة الهواتف الموجهة للاستخدام الممتدK لكن ريلمي تميز نفسها بالبطارية الأكبر على الإطلاق.

نشرت التسريبات عبر حسابات صينية موثوقة على Weibo مع صور تخطيطية دقيقة.

 كما تطابقت المعلومات مع شهادات 3C والتسجيلات الأولية لدى سلطات الاتصالات الصينية.

ريلمي تسريبات بطارية Li Po

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

نتنياهو

نتنياهو: سنبذل كل ما في وسعنا لاستعادة رفات آخر محتجز من قطاع غزة

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

المزيد