هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
دعاء تيسير الأمور الصعبة والمعقدة.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة
فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات توضح مواصفات وسعر ساعة ريلمي Watch 5

Realme Watch 5
Realme Watch 5
لمياء الياسين

أطلقت شركة Realme اليوم ساعتها الذكية الجديدة، Realme Watch 5، إلى جانب Realme P4x 5G في الهند. تتميز الساعة بشاشة مُحسّنة وجودة تصنيع أعلى وخيارات اتصال إضافية، وتهدف إلى تقديم تحسينات على سابقتها. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ساعة Realme الذكية الجديدة.

مواصفات ومميزات Realme Watch 5

مواصفات ومميزات Realme Watch 5

تتميز ساعة Realme Watch 5 بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة، مع سطوع 600 شمعة/متر مربع، وطبقة حماية من زجاج Panda Glass. تأتي بتصميم معدني أنيق، مع تاج عملي، وأحزمة قابلة للإزالة بقياس 22 مم.


تتضمن ساعة Watch 5 أكثر من 108 أوضاع رياضية، بالإضافة إلى تقدير VO2 Max، والكشف التلقائي عن التمارين الرياضية، وتتبع النوم، ومراقبة أكسجين الدم، ومعلومات عن صحة المرأة. كما تدعم مكالمات Bluetooth، وأدوات NFC، وواجهات ساعة قابلة للتخصيص، ومقاومة IP68 للحماية اليومية.


تعمل الساعة الذكية ببطارية بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، تدوم حتى 16 يومًا في الاستخدام العادي أو حتى 20 يومًا في وضع الإضاءة. يضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل، مع دعم أنظمة الأقمار الصناعية المتعددة، تتبعًا دقيقًا للمسار حتى بدون هاتف. 

سعر Realme Watch 5  وتوافرها

سعر ساعة Realme Watch 5 هو 4499 روبية هندية (حوالي 49 دولارًا أمريكيًا)، وستتوفر بألوان الأسود التيتانيوم، والفضي التيتانيوم، والأزرق النعناعي، والبرتقالي الزاهي. يبدأ البيع الأول في 10 ديسمبر، مع عرض تمهيدي يخفض السعر إلى 3999 روبية هندية (حوالي 45 دولارًا أمريكيًا). يمكن شراء الساعة الذكية عبر موقع Realme الإلكتروني، وFlipkart، وقنوات البيع التقليدية في جميع أنحاء البلاد.

