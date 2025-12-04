تسريبات توضح مواصفات وسعر ساعة ريلمي Watch 5

أطلقت شركة Realme اليوم ساعتها الذكية الجديدة، Realme Watch 5، إلى جانب Realme P4x 5G في الهند. تتميز الساعة بشاشة مُحسّنة وجودة تصنيع أعلى وخيارات اتصال إضافية، وتهدف إلى تقديم تحسينات على سابقتها. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ساعة Realme الذكية الجديدة.

مواصفات ومميزات Realme Watch 5

تتميز ساعة Realme Watch 5 بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة، مع سطوع 600 شمعة/متر مربع، وطبقة حماية من زجاج Panda Glass. تأتي بتصميم معدني أنيق، مع تاج عملي، وأحزمة قابلة للإزالة بقياس 22 مم.



تتضمن ساعة Watch 5 أكثر من 108 أوضاع رياضية، بالإضافة إلى تقدير VO2 Max، والكشف التلقائي عن التمارين الرياضية، وتتبع النوم، ومراقبة أكسجين الدم، ومعلومات عن صحة المرأة. كما تدعم مكالمات Bluetooth، وأدوات NFC، وواجهات ساعة قابلة للتخصيص، ومقاومة IP68 للحماية اليومية.



تعمل الساعة الذكية ببطارية بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، تدوم حتى 16 يومًا في الاستخدام العادي أو حتى 20 يومًا في وضع الإضاءة. يضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل، مع دعم أنظمة الأقمار الصناعية المتعددة، تتبعًا دقيقًا للمسار حتى بدون هاتف.

سعر Realme Watch 5 وتوافرها

سعر ساعة Realme Watch 5 هو 4499 روبية هندية (حوالي 49 دولارًا أمريكيًا)، وستتوفر بألوان الأسود التيتانيوم، والفضي التيتانيوم، والأزرق النعناعي، والبرتقالي الزاهي. يبدأ البيع الأول في 10 ديسمبر، مع عرض تمهيدي يخفض السعر إلى 3999 روبية هندية (حوالي 45 دولارًا أمريكيًا). يمكن شراء الساعة الذكية عبر موقع Realme الإلكتروني، وFlipkart، وقنوات البيع التقليدية في جميع أنحاء البلاد.