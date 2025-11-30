بكاميرا 200 ميجابكسل.. إطلاق هاتف Realme 16 إليك أهم مواصفاته

أفادت التقارير أن شركة Realme تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Realme 16 الذكية في الصين ومن المتوقع أن يُزوَّد الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكشف تسريب جديد، من المُسرِّب Smart Pikachu، أن سلسلة Redmi Note 16 ستضم أيضًا كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ومن غير المرجح أن تتوفر كاميرا الـ 200 ميجابكسل في الطراز القياسي، بل ستظهر في إصداري Note 16 Pro+ وNote 16 Pro.

مواصفات هاتف Realme 16 Pro

مواصفات هاتف Realme 16 Pro

من المتوقع وفقا للتسريبات إن يأتي هاتف Realme 16 Pro بكاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل. قد يحتفظ Realme 16 Pro+ بنفس مواصفات الكاميرا، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي إضافية.

ميزات هاتف Realme 16 Pro

من المرجح أن تُكشف النقاب عن سلسلة Note 16 في الشهر نفسه من العام المقبل. ونظرًا لوجود متسع من الوقت قبل الإطلاق، فمن المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول سلسلة Note 16 خلال الأشهر المقبلة. وتشير التقارير الأولية إلى أن طرازات Pro قد تتميز بشاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة.

وفيما يتعلق بسلسلة Realme 16، تكشف شهادة TENAA أن الجهاز قد يصبح رسميًا بحلول نهاية هذا الشهر أو في يناير 2026. ومن المتوقع أيضًا أن تصل السلسلة إلى السوق العالمية في يناير 2026.