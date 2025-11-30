المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام الأكيلانس وسلطانجى صانعي محتوى بمحاولة التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.

الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها (مقيمان بمحافظة دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

