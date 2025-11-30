اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

قدّم يوسف البلاوي، الأمين العام لنادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا صريحًا إلى النادي الأهلي وجماهيره، على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن التصرفات التي صدرت من بعض الأفراد خلال اللقاء لا تمثل السلوك الحقيقي لجماهير النادي المغربي، مشددًا على تقدير الجيش الملكي للعلاقات التاريخية التي تجمعه بنادي القرن المصري.

التصرفات لا تعبّر عن جمهور الجيش الملكي

وأوضح البلاوي، خلال مداخلة ببرنامج “الكلاسيكو” على قناة أون، أن النادي يرفض تمامًا أي سلوك لا يتوافق مع الروح الرياضية، وأن ما جرى يظل تصرفات فردية لا تعكس حجم الاحترام المتبادل بين الناديين. وشدد على أن الجيش الملكي يعتز بالعلاقات القوية التي تربطه بالأهلي ويحرص على استمرارها في أفضل صورة.

احتقان بسبب الأخطاء التحكيمية في أفريقيا

وتحدث الأمين العام عن حالة الغضب التي تشهدها بعض الجماهير في القارة نتيجة ما وصفه بـ”الأخطاء التحكيمية الكارثية” خلال مباريات البطولات الأفريقية. وأشار إلى أن الأندية الكبرى تنفق ملايين وتُعد لاعبيها بأفضل الإمكانيات، ثم تجد نفسها متضررة من قرارات تحكيمية تغيّر مجريات المباريات.

وكشف البلاوي أن الجيش الملكي نفسه تعرّض مؤخرًا لعدة أخطاء تحكيمية أثرت على نتائجه، ما زاد من حالة الاحتقان لدى بعض المشجعين، رغم التزام الإدارة برفض أي تجاوز أو خروج عن القواعد.

فوضى في المدرجات وإصابة تريزيجيه

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب مولاي الحسن أحداثًا مؤسفة، حيث ألقت جماهير الجيش الملكي مقذوفات باتجاه لاعبي الأهلي، مما أدى إلى إصابة محمود حسن تريزيجيه في الرأس.

وتفاقمت الفوضى بعد إلقاء جسم معدني حاد باتجاه لاعب الأهلي، ليتدخل لاعبو الجيش الملكي في محاولة لمنع وصول الأداة إلى الحكم، وسط حالة من التوتر الشديد داخل أرض الملعب.