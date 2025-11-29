ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل

علق جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على ظاهرة اللاعبين المحترفين خارجياً من أندية أخرى، الذين يعودون من الاحتراف على النادى الأهلي ويتركون أنديتهم.

تصريحات جمال عبد الحميد

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات إذاعية :"صدفة غريبة لما كل لاعب يحترف زي النحاس وبركات وإمام عاشور والسولية وإسلام الشاطر لما يرجعوا علي مصر يكونوا في الأهلي !!!! ".

الأهلي يجهز سيحا لكأس عاصمة مصر

في سياأكد الإعلامي خالد الغندور على استقرار ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على منح محمد سيحا حارس الأهلي فرصة المشاركة بشكل أساسي في مباريات الفريق في كأس عاصمة مصر.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: خلال الأيام الماضية عقد مدرب حراس الأهلي جلسة مع سيحا، مشيرا إلى ثقة توروب به، وأن كأس عاصمة مصر ستكون فرصته لإثبات قدراته للجميع.

وتابع: سيكون الحارس الثاني والثالث في البطولة، حراس الشباب بالنادي الأهلي، وسيتم اختيار الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة.